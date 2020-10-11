"Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19

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08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мириам Стоппард поделилась последними исследованиями о судьбоносных симптомах, о которых сообщают люди, которые преодолели коронавирус.

Осложнения от коронавируса COVID-19 остаются с человеком даже после выздоровления. В частности, респираторные симптомы могут длиться долгое время.

Об этом рассказала знаменитый британский врач Мириам Стоппард в своем блоге на Mirror.

"Многие люди пережили COVID-19, но его наследие изменит жизнь для них и их близких", - пишет она.

Стоппард рассказала, что пока что врачи не знают масштабов долгосрочных осложнений вируса. "Но мы знаем, что у многих пациентов симптомы со стороны грудной клетки все еще возникают через несколько месяцев после их первоначального заболевания", - добавила она.

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Национальная служба здравоохранения выявляет потенциальные проблемы, такие как хронический кашель, фиброз легких (шрамы после пневмонии), бронхоэктазы и заболевания легочных сосудов.

"Есть подозрения, что вентиляция под высоким давлением может быть фактором фиброза легких и рубцевания. Но коронавирус также поражает клетки слизистой оболочки крошечных воздушных мешочков, вызывая тяжелую пневмонию", - пишет врач.

По ее словам, лечение часто направлено на воспаление, потому что воспаление также может привести к фиброзу. В то время как недавно была установлена польза стероидного препарата дексаметазон при тяжелой форме COVID-19, пациенты с SARS регулярно получали высокие дозы стероидов.

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Чтобы отследить отдаленные осложнения, Британское торакальное общество рекомендует делать рентген грудной клетки через три месяца всем пациентам, госпитализированным с COVID-19.

Специалист убеждена, что мир нуждается в комплексной программе, поддерживающей обследование и уход за такими пациентами с регулярным наблюдением и вниманием к тому факту, что им может потребоваться направление к специалисту.

Напомним, в Украине прогнозируют очень медленное угасание пандемии коронавируса, то есть минимум 4000-5000 случаев в сутки будут фиксировать до середины весны.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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