Здоровый сон и регулярный секс: 8 простых правил, которые помогут мужчинам сохранить здоровье

Современный ритм жизни, рабочие нагрузки, стресс и неправильное питание негативно сказываются на здоровье мужчин. Такие негативные факторы могут спровоцировать разнообразные болезни.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook, около 30% мужчин часто оттягивают визит к врачу тогда, когда чувствуют недомогание. Обычно они отдают предпочтение самостоятельному решению проблемы.

Отмечается, что большинство взрослых мужчин страдают от заболевания сердца, непреднамеренных травм, болезней суставов, хронических заболеваний нижних дыхательных путей, а также половых расстройств.

Для того, чтобы мужчина был здоров и жил качественной жизнью, необходимо каждый день следить за своим здоровьем и формировать полезные привычки. Среди них:

Не забывать про завтрак, так как этот прием пищи является важнейшим в рационе. Именно от его состава зависит запас энергии на целый день и самочувствие. Только сбалансированное питание и отказ от фастфуда. Стоить также помнить, что здоровый человек должен выпивать не менее 2,5 литров воды в сутки.

Не забывать о спорте. Умеренные нагрузки или пешие прогулки по полчаса в день уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.

Здоровый сон и режим дня. Люди, которые спят по 7-8 часов в сутки, снижают риск умереть от сердечного приступа почти на 60%.

Регулярная сексуальная активность. Секс является своеобразной кардиотренировкой, что способствует улучшению настроения.

Психическое здоровье и предотвращение стрессов. Здоровый образ жизни снижает вероятность депрессии и психических расстройств почти на 60%. Счастливые и позитивно настроенные люди имеют лучшее здоровье, чем те, которые находятся в депрессии и подавленном состоянии.

Иммунизация и контроль здоровья. Вакцинация защищает от многих болезней. Также мужчинам не стоит бояться профилактических осмотров у врача, ведь легче предотвратить болезнь, чем бороться с тем, как она прогрессирует.

Социальная активность. Удовлетворения потребности в общении - это положительные эмоции и ментальное здоровье.

Отказ от курения и алкоголя.

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