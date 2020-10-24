Надувание шариков и лежание на животе: врач объяснила, нужно ли это больным с коронавирусом

Врач-пульмонолог Светлана Гук объяснила стоит ли болеющим коронавирусной инфекцией, проводить свои дни лежа на животе, или коротать время надувая шарики.

Об этом она рассказала Радио Свобода.

"Лежать на животе, не только спать, но и лежать в течение дня - это касается тех пациентов, у которых уже развита пневмония, и она чаще всего занимает задние отделы легких, поэтому на животе улучшается оксигенация за счет того, что эти отделы легких лучше дышат. Это опять-таки уже пациенты стационара", - говорит она.

Таким образом, она отмечает, что для больных COVID-19 в легкой форме такое занятие не принесет никакой пользы.

"Если нет одышки, а просто есть температура, которая сбивается, то 3-5 дней человек температурит, и это нормально для вирусной инфекции. Им не обязательно лежать на животе. Но если хочется что-то делать - это не самое худшее, что можно сделать из всех фантазий, которые люди сейчас только не придумают", - говорит врач.

Что касается надувания шариков, то Гук утверждает, что заниматься подобным нежелательно. Это она объясняет тем, что такие практики рассчитаны на помощь людям с бактериальной формой пневмонии, когда в легких накапливается много мокроты, которую надо вывести. Однако у больных COVID-19 редко наблюдается большое скопление мокроты в легких.

"Кстати, при ковидной пневмонии, мы почти не видим мокроты. Весь тот кашель, который наблюдается, не требует отхаркивающих. Там есть схемы назначения "АЦЦ" и "Амброксола". Но в этом случае им приписывают немножко другое влияние. Их назначают, но не для отхаркивания, а для других патологических процессов", - отмечает врач.

"Если мы делаем усилия на выдохе, то это улучшает отхождение мокроты. Но если развиваются фиброзные изменения, речь сейчас идет не об острой стадии, когда наблюдается температура и одышка, а уже на этапе выздоровления, когда человек не восстанавливает свою кислородную независимость и остается кислородозависимым, развиваются фиброзные изменения. Что такое фиброз? Это развитие соединительной ткани там, где ее не должно быть. И легкое становится более плотным и у него меньшая способность растягиваться. И вот на таких примерах, как надувание воздушных шариков, оно может просто лопнуть ... Мы сделаем только хуже", - говорит Гук.

Таким образом, врач отмечает, что реабилитация — дело очень важное, но упражнения должен рекомендовать реабилитолог или физиотерапевт. Также он должен объяснить какие упражнения, как часто, как сильно и с каким напряжением стоит делать.

"Каждому это подбирается индивидуально. Если это человек, 80 лет, и он пролежал в реанимации 2 недели, то потом это очень понемножку надо делать", - подытожила врач.

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