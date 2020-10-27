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Не нужно заранее оплакивать себя и близких: врач дала советы для больных коронавирусом

Не нужно заранее оплакивать себя и близких: врач дала советы для больных коронавирусом
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Врач-терапевт Наталья Безмен и ее семья подцепили коронавирус. Медик решила рассказать, как она и ее родные переносят болезнь, так как на просторах социальных сетей многие «ковид-энтузиасты» нагоняют страх на людей, вгоняя их в истерики и депрессии.

Наталья решила поведать историю болезни ее семьи, как раз для того, чтобы показать, что коронавирус имеет множество лиц и множество масок, и каждый может переносить его по-разному.

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Врач рассказала, что так, как она с ковидными больными, то ее семья и не сомневалась, что в один прекрасный момент коронавирус попадет и в их дом. Наталья, ее супруг и старший сын переносят болезнь тяжело, у мужа двусторонняя пневмония, у нее односторонняя, у сына две недели держится высокая температура. К счастью младший сын без симптомов.

Наталья отмечает, что основные симптомы появляются на третьи сутки.

Как они лечатся?

«Мы идем без антибиотиков (пока что?), поводов для их назначения на данный момент нет» - пишет Безмен.

Однако, отмечает, что возможно таки антибиотик придется принимать старшему сыну, у которого держится высокая температура.

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Семья принимает витамин С, цинк, витамин Д и бромгексин/амброксол. Остальное – по симптоматике – если сильно болит желудок, что-то для горла, сосудосуживающие и гормоны в нос.

Наталья подчеркивает, что также важен и психологический аспект. Рыдать, биться головой, переживать, бояться и перебирать в голове всякие ужасы в виде возможности осложнений или ухудшения - не имеет смысла, и только истощает организм.

«Да, мы болеем и несколько тревожимся за себя и друг друга. Но не более» - говорит Наталья.

Что действительно нужно если вы заболел, так это экономить силы (в том числе психические) и внимательно следить за своим состоянием и состоянием друг друга чтобы в случае необходимости быть готовым госпитализироваться.

«Вирус гадостный и довольно заразный. Но вы не виноваты в том, что болеете. Надо собрать все свои силы и пройти через это без метаний и страха, это не приговор, организм будет бороться и имеет все шансы справиться. И еще. Все это не навсегда. И это тоже пройдет - и пандемия, и ограничения» - говорит Наталья.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что главврач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий расставил все точки над «и» в слухах о вреде антибиотиков при лечении коронавируса.

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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Covid-19, Наталья Безмен.

Автор:

Телеграф
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