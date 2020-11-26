Паника не обоснована: врач разъяснил, нужно ли обследование легких при коронавирусе

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал нужно ли всем пациентам с коронавирусной болезни, делать компьютерную томографию или рентген.

Об этом сообщает канал "Коронавірус инфо".

"Совсем не обязательно. КТ или рентген показывают какое процент легких поражен коронавирусной болезнью. Это никаким образом не влияет на тактику лечения. Паника с КТ - необоснованная. Например, в Киеве график КТ расписан на две недели вперёд", - ответил доктор Дубров.

Напомним, доктор Сергей Дубров рассказал о том, сколько дней больной коронавирусом заразен для окружающих.