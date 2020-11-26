Скачать
Четверг, 26.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Умер Диего Марадона
Умер Диего Марадона
Прикидывались российскими военными: Азербайджан обвинили в возмутительной выходке в Армении (видео)
Прикидывались российскими военными: Азербайджан обвинили в возмутительной выходке в Армении (видео)
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
Лига чемпионов: результаты матчей 25 ноября
Лига чемпионов: результаты матчей 25 ноября

Паника не обоснована: врач разъяснил, нужно ли обследование легких при коронавирусе

Паника не обоснована: врач разъяснил, нужно ли обследование легких при коронавирусе
04:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал нужно ли всем пациентам с коронавирусной болезни, делать компьютерную томографию или рентген.

Об этом сообщает канал  "Коронавірус инфо".

"Совсем не обязательно. КТ или рентген показывают какое процент легких поражен коронавирусной болезнью. Это никаким образом не влияет на тактику лечения. Паника с КТ - необоснованная. Например, в Киеве график КТ расписан на две недели вперёд", - ответил доктор Дубров.

Напомним, доктор Сергей Дубров рассказал о том, сколько дней больной коронавирусом заразен для окружающих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рентген, Коронавирус, КТ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Дед реально болен": состояние Путина вызывает новые опасения (фото, видео)
02 Умер Диего Марадона
03 Каким был Диего Марадона в молодости и перед смертью (фото)
04 Решение Сената Франции по Карабаху взволновало Армению и Азербайджан
05 "Забирай его скорей!" Лаврова эффектно встретили в Беларуси (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса
Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса
Азербайджан взял под контроль целый район в Карабахе: свежие карты и видео
Азербайджан взял под контроль целый район в Карабахе: свежие карты и видео
Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков
Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков
Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь