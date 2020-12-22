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«Не выдумывайте, у вас ОРЗ» - медики не хотят направлять больных украинцев на тесты и рентген
«Не выдумывайте, у вас ОРЗ» - медики не хотят направлять больных украинцев на тесты и рентген
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«Не выдумывайте, у вас ОРЗ» - медики не хотят направлять больных украинцев на тесты и рентген

«Не выдумывайте, у вас ОРЗ» - медики не хотят направлять больных украинцев на тесты и рентген
06:43 Сегодня Телеграф

Те граждане, кто внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в Украине, все чаще замечают, что существуют как бы две параллельные реальности. С одной стороны, озвучивается информация министерства здравоохранения, по которой заметно то плато заболеваемости, то вообще снижение. Здесь рапортуют о растущем с каждым днем количестве выздоровевших – хотя это, всего-навсего, просто огромная масса заболевших минус умершие. По официальным данным в стране хватает коек, лекарств, кислорода и денег. С другой стороны, пожалуй, у большинства уже есть знакомые, которые заболели с массой ковидных симптомов, но выяснить, что же с ними на самом деле, и получить соответствующее и своевременное лечение они не смогли.

- В последние дни статистика Минздрава показывает вроде как уменьшившееся количество заболевших коронавирусом, вот только верить в эти цифры не можешь, когда узнаешь о реальных больных, которых медики наотрез отказываются тестировать на вирус, - рассказала «Телеграфу» киевлянка Элина Пасховер. – Особенно, если эти люди – твои близкие родственники. У меня есть два примера – по Киеву и по Запорожью. В Запорожье буквально с разницей в пару дней заболели моя родная сестра, ее муж и их сын. У каждого из них несколько дней держится и не сбивается высокая температура – более 38 градусов, сильный кашель, ломка суставов. Сначала к своему семейному врачу обратились свояк и племянник, попросили направить их на тестирование. Но врач им отказала, сказала: «Не выдумывайте, у вас обычное ОРЗ». В направлении на рентген она также отказала. Прослушала их сама и успокоила: «Ничего у вас в легких нет», и отправила обоих на больничный лечиться дома.

Через два дня у мужчины кашель усилился, он опять пошел к врачу и вот тут уже обнаружились хрипы. После этого его направили на рентген, который и показал пневмонию. Но тест все равно, даже в этом состоянии, ему делать отказались! Сказали: «Идите в больницу, пусть там смотрят, если сочтут нужным, там и проведут тестирование». Свояк пошел туда с рентгенограммой и его госпитализировали. В этой опорной ковидной больнице два крыла, одно для тех, у кого ковид подтвержден, второе – для тех, у кого ковид не подтвержден. Понятное дело, что без теста он попал в общую палату во второе крыло, и там уже сделали тест. Честно говоря, я еще не узнавала, какой результат. Думаю, что раз у него и обоняние пропало, то, все-таки, коронавирус.

Интересно другое, пришел врач и отругал его, сказал: «Вы самовольно легли в больницу!». Состоялся такой диалог: «Как самовольно, если меня направил семейный врач?» - «Нет, мы не должны принимать без теста» - «Так она же сказала, что вы здесь должны мне сделать тест». Странный подход, не правда ли?

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Ну а племяннику Элины ни тест, ни рентген делать не захотели. Он сидит дома с кашлем и температурой, врач уверяет, что у него ОРЗ и не надо паниковать.

- Я советую ему не доводить себя до тяжелейшего состояния - идти к врачу, настаивать на тесте или рентгене, упирать на то, что отец уже оказался в больнице. Сама сестра также с температурой, и ей тоже отказали в тестировании и обследовании на рентгене. Даже когда она попросила направление на анализ крови, то ей предложили обратиться в частную лабораторию. Сестра мне жалуется, что у нее нет сил даже подняться... Поначалу хоть пойти в ту лабораторию могла, а сейчас чувствует себя отвратительно. И если куда больная пойдет, то это ей самой может навредить, да и окружающих заразит. На врача не подействовало даже сообщение, что ее муж уже находится на больничной койке, что сын болен и они все в одной квартире, ей назначили очередной осмотр на среду. Говорят: «Нет, у вас ничего нет, у вас ОРЗ». В поликлинике сделали кабинет для температурящих больных, куда идут, понятное дело, и с ковидом, и с простудой. Сестра пообещала «бороться» за себя, ведь иного выхода у нее нет.

Возможно, что «вказівки» не показывать реальной картины распространения заболевания получили не только запорожские врачи (если, конечно, они сами не ярые антиковидники?), ведь в подобной ситуации оказались также киевские знакомые Элины.

- Они заметили, что когда первый раз обращаешься к врачу с температурой и кашлем, то получаешь отказ в тестировании и рентгене. Но если кто-то слишком начнет шуметь, грозиться, ругаться, настаивать на обоснованном письменном отказе, то в таком случае уже идут на уступки. Но для этого приходится основательно потрепать нервы себе и медперсоналу. И тест делают тогда, когда человек уже точно находится в тяжелом состоянии, то есть, не на ранних стадиях, а на поздних. За этот период он, конечно, успевает всех перезаразить, потому что не знает, насколько опасно его заболевание и официально он вроде как здоровый. Затем в запущенном состоянии попадает в больницу, и теперь уже для него худшие перспективы, и на лечение хоть личных средств, хоть государственных уйдет гораздо больше.

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Вот к киевскому знакомому приехала «скорая» - у него несколько дней температура держалась под 40, он задыхался от кашля – осмотрели его, послушали и заявили: «Вы еще можете побыть дома». Но через полсуток ему стало гораздо хуже, он практически не мог дышать. Его сын посадил в машину и отвез в частную клинику - в государственную же надо направление - и человека сразу положили в реанимацию под кислород. Выжил ли бы он, оставшись дома еще немного?

В последнее время, общаясь с людьми, я заметила, что на ранней стадии заболевания врачи, в основном, почему-то отказывают в тестировании и люди продолжают ходить в магазины, в аптеки, везде. Пока совсем уже плохо не станет...

Автор: Ирина Левченко

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Киев, Запорожье, Врачи, Медики, Тестирование, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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