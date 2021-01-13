Голубовская объяснила, почему потеря обоняния – хороший признак при коронавирусе

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что потеря обоняния при коронавирусе считается хорошим признаком, так как болезнь вероятнее всего пройдет в легкой форме.

Об этом врач написала на своей странице в Фейсбуке.

"То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у Вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы. Помимо потери обоняния может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана кажется сладкой. То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно изнуряющим", - отметила Голубовская.

Напомним, по состоянию на утро 13 января в Украине зафиксировали еще 6 409 новых случаев коронавирусной болезни.