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Голубовская объяснила, почему потеря обоняния – хороший признак при коронавирусе

Голубовская объяснила, почему потеря обоняния – хороший признак при коронавирусе
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что потеря обоняния при коронавирусе считается хорошим признаком, так как болезнь вероятнее всего пройдет в легкой форме.

Об этом врач написала на своей странице в Фейсбуке.

"То, о чем я уже с мая месяца говорю своим пациентам - если вы потеряли обоняние, с большой вероятностью у Вас не будет тяжелого течения заболевания, до 86% этого симптома припадает на легкие формы. Помимо потери обоняния может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана кажется сладкой. То же самое в меньшей степени можно сказать о диарейном синдроме с той оговоркой, что он сам по себе может быть достаточно изнуряющим", - отметила Голубовская.

Напомним, по состоянию на утро 13 января в Украине зафиксировали еще 6 409 новых случаев коронавирусной болезни.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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