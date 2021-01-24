Головная боль может быть признаком постковидного синдрома

В результате постковидного синдрома у людей, которые переболели COVID-19, могут наблюдаться головные боли и обострение других болезней.

Об этом в эфире телеканала "Obozrevatel TV" сообщила врач-вирусолог Алла Мироненко.

"Коронавирус – это такая болезнь, где тонко, там и рвется. Когда у человека есть какие-то проблемы, они обостряются во время COVID-19", – отметила она.

По словам врача, астения, то есть слабость и быстрая утомляемость, наблюдается после любой инфекционной болезни, "особенно тяжелой". В частности, эти симптомы имеющиеся и у тех, кто перенес коронавирус.

При этом, как рассказала врач, наиболее типичным признаком постковидного синдрома является головная боль.

"Бывает, что долго длится головная боль, которая плохо снимается. Или, например, утром голова не болит, а после обеда или ближе к вечеру начинает болеть", – рассказала она.

Медик добавила, что головная боль может быть признаком "малосимптомного протекания коронавируса", и впоследствии, после выздоровления, еще беспокоит человека в течение определенного времени./

"Часто бывает, когда у человека даже нет температуры, но очень стабильная и сильная головная боль, которая плохо снимается еще во время болезни. Затем, когда болезнь вроде бы и прошла, температуры нет, но головные боли еще могут мучать. Это достаточно индивидуально" , – подчеркнула медик.

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