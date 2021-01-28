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Украинцам массово подсовывают фальшивый кофе: как легко отличить подделку

Украинцам массово подсовывают фальшивый кофе: как легко отличить подделку
07:30 Сегодня Телеграф

Кофе – самый популярный безалкогольный тонизирующий напиток в мире. Украина по количеству потребителей коричневого напитка бодрости не исключение. Посмотрите вокруг на улице у любого пятачка, где есть киоски или остановка транспорта: там всегда будет кофейня или торговая точка с продажей кофе. Поэтому рынок этого напитка растет каждый день.

Как водится, в условиях повышенного спроса на товар растет и количество его подделок. "Телеграф" собрал основные факты о подделках и натуральном кофе. А еще в конце текста вас ждет полезное предупреждение. Но для начала мы расскажем, как не попасть впросак с ежедневным напитком для бодрости.

Технология подделки кофе

За советами мы обратились к бариста и продавцу сети кофейных магазинов Харькова. Она рассказала о том, какие рецепты применяют для создания фальшивого напитка бодрости.

Людмила Таранько, продавец сети кофейных магазинов: Сейчас довольно просто стало делать фальшивки и выдавать их за настоящую арабику или робусту (два основных вида кофе - ред.). Даже ценители-профессионалы попадались на крючок с качеством. Чтобы сделать фальшивый кофе нужны солод, цикорий, ячмень. Но это еще не все! В эти вообще некофейные ингредиенты добавляют крахмал, муку, воду и сахарный краситель. Именно он придает субстанции карамельный цвет. Затем в смесь кладется ароматизатор или молотый кофе. Иногда добавляют кофеин перемеленный в порошок.

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Со слов бариста, из всего этого делают массу, похожую на тесто, лепят из него зерна и обжаривают. Получившуюся на выходе бутафорию трудно отличить от настоящих кофейных бобов. Еще проще подделывать молотый кофе. В смесь из молотых кофейных зерен добавляют молотые цикорий или ячмень.

Эксперт заключает: поскольку кофе невероятно популярный в мире, его подделка - это очень выгодный бизнес.

Способы идентифицировать подделку

Есть несколько способов и признаков по которым можно выявить суррогат. По словам Людмилы Таранько, со способами нужно больше заморачиваться, но они реально действуют. Фальшивка определяется так: надо бросить несколько зерен кофе в чашку с холодной водой и потрясти ее через две-три минуты.

Людмила Таранько, продавец сети кофейных магазинов: Во-первых, с качественным кофе вода останется прозрачной. Во-вторых, подделка дает воде синий, зеленый или коричневый оттенок. Это красители. В-третьих – зерна настоящего кофе не тонут, а подделка – наоборот. Такой же способ отличить суррогат от реального напитка действует для молотого кофе. Настоящий не тонет. А вообще с молотой в порошок субстанцией труднее. Ее придется варить.

Как проверить качество напитка? У такой подделки будет приглушенный, тусклый вкус. Еще от него может пахнуть. Также зерна можно протереть бумажным платком. Если остались следы, то это может быть свинцовый краситель. Он опасен для здоровья.

Признаки подделки

Есть еще некоторые черты, зная о которых вы не купите некачественный продукт.

Инфографика Телеграфа

Риск для здоровья

Некоторые говорят, что кофе вреден для здоровья. Его нельзя пить гипертоникам, детям, людям с проблемной кожей. А в остальном он полезен и добавляет настроения.

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А вот суррогат может навредить гораздо сильнее. Первое, по чему он бьет  это нервная система. Также, подделка добирается до пищеварения и сердца. От фальшивки быстро развивается тахикардия. Наконец, любителей кофейные смеси с распростертыми объятиями ждут головные боли. А кофеин, который добавляют в подделку, вызывает большую зависимость, чем натурпродукт.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Здоровье, Кофе, Натуральные продукты, Советы эксперта.
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