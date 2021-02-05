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Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Врач объяснил, почему коронавирус особо опасен для диабетиков

Врач объяснил, почему коронавирус особо опасен для диабетиков
04:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Пациенты из группы риска, а именно болеющие диабетом будут сложнее переносить коронавирус, поскольку у них снижен уровень иммунитета.

Об этом сообщил кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук.

По его мнению, такие пациенты, как и те, у кого ожирение, легче заражаются и очень тяжело переносят COVID-19, ведь у них "посажен" иммунитет.

"Высокий сахар повреждает стенки сосудов. А если учесть, что больной диабетом склонен к тромбообразованию, особенно в капиллярной сети, то мы опасаемся поражения легких, почек, развития инсульта", - отметил врач.

"При коронавирусе возникает бурная иммунная реакция. Нет ли здесь противоречия?"

"Речь идет о том, что пациенты из группы риска легче заражаются коронавирусом. Когда организм начинает с ним бороться, то в пылу этой борьбы иммунная система может поразить и собственные ткани: иммунные тельца работают против своих же органов", - объяснил кардиолог.

По словам Александра Яремчука, чаще всего страдает капиллярная система легких, реже - головного мозга, сердца и почек.

"Возникают вирусная пневмония (правильнее - пневмонит), инсульт, острая (или обострение хронической) почечная недостаточность, реже - миокардит, инфаркт", - подчеркнул он.

Стоит напомнить, что ранее ученые из Кембриджского университета обнаружили новые мутации коронавируса, которые более заразны и хуже лечатся нынешней вакциной.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19, Александр Яремчук.
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