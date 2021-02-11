Врач подсказала, как бороться с усталостью и бессонницей

Если вы замечаете за собой быструю утомляемость и страдаете бессонницей, тогда вам следует додерживаться нескольких простых правил.

"Телеграф" побеседовал с известным врачом-инфекционистом Ириной Троцкой, которая дала практические рекомендации по нормализации сна:

1. Важнейшая составляющая здорового сна — правильный режим питания. Не следует переедать перед сном, а ужин должен приниматься хотя бы за 3 часа до отхода ко сну.

2. Исключите прием алкоголя и кофеиносодержащих напитков перед сном. Кофеин снижает уровень аденозина, из-за чего человек не может быстро успокоиться и уснуть.

3. Проветривать помещение, в котором спите. 16–21 ºС — такой должна быть температура в спальне. В душном и слишком жарком помещении человек часто просыпается и хуже засыпает.

4. Вечерние пешие прогулки и легкая физическая активность помогут скорее уснуть.

5. Перед сном не стоит долго смотреть телевизор или работать за компьютером.

6. Для хорошего сна нужно создать комфортные условия: купите удобный матрас и подушку.

7. Если вам необходимый отдых днем - выделите время на дневной сон. Но только короткий — не более 30 минут.

8. Нормализуйте режим работы и отдыха. Оптимальная продолжительность сна индивидуальна, но считается, что в среднем для нормальной жизнедеятельности достаточно 7–8 часов.

9. Ложитесь в постель с признаками усталости, а с признаками сонливости.

10. Если же вдруг посреди ночи вы проснулись с учащенным сердцебиением и ощущением нехватки воздуха, необходимо научиться в этот момент не вскакивать с постели, а заставить себя спокойно дышать. Если тревога не уходит, можно встать, медленно пройтись, выпить воды, успокоиться и снова лечь.

11. Если же необходимо медикаментозное лечение, то для подбора препарата лучше обратиться к невропатологу.

Полное интервью с медицинским директором Медицинского клинического центра инфекционных болезней и дерматологии им. З.И.Красовицкого Ириной Троцкой вы можете прочитать в материале "Телеграфа" "Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться