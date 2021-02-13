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Что происходит с нашим организмом, когда ему не хватает жиров: ответ диетолога

Что происходит с нашим организмом, когда ему не хватает жиров: ответ диетолога
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Когда человек перестает кушать жир, организм чувствует недостаток энергии и включается защитный механизм – просыпается волчий аппетит, хочется самой доступной, простой и быстрой еды - хочется макарон, хлеба, булочек, печенья, конфет и других сладостей. Съедается, как правило, такой еды много, и часть этой энергии идет сразу в жир. Как результат – человек набирает вес.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме решила рассказать своим подписчикам к чему еще может привести дефицит жиров в организме.

Что же ждет организм человека при отказе от жиров:

  • Нехватка жиров в организме может привести к хроническому бронхиту, астме и другим заболеваниям легких.

  • Нарушение обмена веществ. ⁣⁣Липидный обмен контролирует вес организма, а если на клеточном уровне происходит сбой, то происходит самопроизвольная выработка холестерина, вес увеличивается и не поддается контролю.

  • Сухость кожи. Для естественного увлажнения коже нужны жирные кислоты.

  • Нарушение психоэмоционального состояния. При отказе от жиров нервные окончания передают сигналы в мозг о нарушении, провоцируя человека на агрессивную деятельность.

  • Медлительность, вялость, заторможенное внимание. При нехватке жиров в организме бодрость меняется усталостью, концентрация внимания и работоспособность резко падает, речь становится медлительной.

  • Приступы холода и озноба. Жиры выполняют функцию терморегуляции в организме.

  • Снижение иммунитета. При недостатке жиров защитная функция иммунитета слабеет и человек "расклеивается" от различных вирусных заболеваний.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, какие продукты стоит выбирать для перекусов, чтобы утолить голод и не навредить фигуре.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Вред, Польза, Светлана Фус.
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