Что происходит с нашим организмом, когда ему не хватает жиров: ответ диетолога

Когда человек перестает кушать жир, организм чувствует недостаток энергии и включается защитный механизм – просыпается волчий аппетит, хочется самой доступной, простой и быстрой еды - хочется макарон, хлеба, булочек, печенья, конфет и других сладостей. Съедается, как правило, такой еды много, и часть этой энергии идет сразу в жир. Как результат – человек набирает вес.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме решила рассказать своим подписчикам к чему еще может привести дефицит жиров в организме.

Что же ждет организм человека при отказе от жиров:

Нехватка жиров в организме может привести к хроническому бронхиту, астме и другим заболеваниям легких.

Нарушение обмена веществ. ⁣⁣Липидный обмен контролирует вес организма, а если на клеточном уровне происходит сбой, то происходит самопроизвольная выработка холестерина, вес увеличивается и не поддается контролю.

Сухость кожи. Для естественного увлажнения коже нужны жирные кислоты.

Нарушение психоэмоционального состояния. При отказе от жиров нервные окончания передают сигналы в мозг о нарушении, провоцируя человека на агрессивную деятельность.

Медлительность, вялость, заторможенное внимание. При нехватке жиров в организме бодрость меняется усталостью, концентрация внимания и работоспособность резко падает, речь становится медлительной.

Приступы холода и озноба. Жиры выполняют функцию терморегуляции в организме.

Снижение иммунитета. При недостатке жиров защитная функция иммунитета слабеет и человек "расклеивается" от различных вирусных заболеваний.

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