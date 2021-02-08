Правильный перекус: диетолог рассказал, что можно съесть, чтобы утолить голод и не навредить фигуре

Чтобы хорошо себя чувствовать, поддерживать свою работоспособность, вес, нам необходимо полноценное питание.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм напоминает, что, питаясь 4 раза в день, с фиксированными промежутками времени между едой, организм будет лучше усваивать пищу, пищеварительная система будет работать правильно, чувство голода не будет появляться каждый час и аппетит всегда будет хорошим. ⁣⁣

Однако не все же приемы пищи должны быть из разряда "первое-второе-компот". Иногда можно обойтись и перекусом - промежуточным приемом пищи между основными. Правильным перекусом можно считать второй завтрак или полдник. ⁣⁣⠀

⁣⁣Очень важно помнить, что для перекусов нужно выбирать правильные продукты. Перекусы должны дополнять энергией и питательными веществами основную еду, а не вести к перееданию или постоянному жеванию. ⁣⁣

Часто, между основными приемами пищи некоторые люди, вместо того, чтобы один раз хорошо и сытно поесть, перекусывают тем, что под руку попадется - конфеты, сладости, пирожки, фастфуд, сок и т.д.⠀Эти продукты, конечно на некоторое время успокоят чувство голода, но не дадут организму ценных ингредиентов. В таких⠀перекусах, часто много сахара, жира, соли, консервантов, что, в принципе, опасно и для здоровья и для фигуры.⁣⁣⠀

⁣⁣Хорошим вариантом перекуса будет: овощной салат с сыром, цельно зерновым хлебом и фруктовый салат с йогуртом, или творог с фруктами или овощами или слабосоленая рыба с овощами и цельнозерновой булочкой. ⁣⁣

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