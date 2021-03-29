Никаких резких движений и регулярность: Анита Луценко рассказала, как сесть на шпагат (видео)

Что делать если мечтаешь сесть на шпагат, а шпагат о тебе не мечтает? - спрашивает у своих подписчиков известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала ролик с тренировкой, упражнения из которого помогут быстрее сесть на шпагат.

Анита отмечает, что растягиваться через бол не нужно - по 10 бальной шкале ощущения на 5-6 баллов. Никаких резких движений. И, как и в других тренировках - важна регулярность. Лучше каждый день по 10 минут, чем раз в неделю 2 часа. (Видео записано на одну ногу)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Ранее, "Телеграф" писал, что тренер Анита Луценко рассказала, сколько нормально сбрасывать лишнего веса в неделю при похудении.