Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
Скончавшегося от онкологии ветерана АТО Игоря Гофмана, жена пережила всего на день и умерла от ковида
Скончавшегося от онкологии ветерана АТО Игоря Гофмана, жена пережила всего на день и умерла от ковида
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось

Популярная пища нашего детства: диетолог рассказал, полезно ли есть каши

Популярная пища нашего детства: диетолог рассказал, полезно ли есть каши
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф

Каша у многих ассоциируются с детством. Наверняка каждого мама по утрам кормила "вкусной кашкой". Не зря ведь в народе говорят, что если ты не смог что-то  сделать, то ты "мало каши съел". Действительно ли каши настолько полезны, что могут прибавить силу?

Об этом на своей странице в Инстаграме решила рассказать диетолог Светлана Фус. 

Крупы имеют достаточно длительный срок хранения, высокую питательную ценность и их просто приготовить.⁣⁣ Каши - источник углеводов, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы организма. Эти вещества целебно влияют на пищеварение, нервную систему, работу сердца и сосудов, улучшают состояние кожи. Различные виды каш имеют свой состав и, соответственно, приносят определенную пользу.⁣⁣⠀

Какая каша на самом деле полезна?⁣⁣⠀

  • Та, которая не очищена от зерновой оболочки - именно в ней много полезного.⁣⁣⠀

  • ⁣⁣Полезная каша та, где указано более длительное время приготовления. А значит, она меньше переделана.⁣⁣⠀

⁣Светлана Фус отмечает, что на пользу каш влияет также способ ее приготовления.

  • Лучше всего подвергать их минимальной термической обработке, чтоб осталось больше полезных веществ. Прежде чем варить кашу замочите крупу на ночь, желательно в подкисленной воде - так уменьшиться содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению кальция, железа и цинка. Очень полезно залить кашу йогуртом.

  • Второй полезный способ приготовления каши - на пару.

  • Также стоит избегать добавления сахара во время готовки. Лучше в уже готовую кашу положить немного сухофруктов или свежих фруктов, немного меда. Солите строго в меру и после приготовления - так больше всего сохраниться вкус каши.

  • Готовьте каши на воде, молоко лучше добавлять к уже готовой каше. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему стоит добавить в свой рацион селедку, и чем она так полезна для здоровья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 288

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Каша, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
02 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
03 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
04 Движение по Суэцкому каналу возобновили: появилось видео, как Ever Given продолжил свой путь
05 Известная российская пропагандистка упала в прямом эфире "Время покажет" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь