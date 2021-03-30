Популярная пища нашего детства: диетолог рассказал, полезно ли есть каши

Каша у многих ассоциируются с детством. Наверняка каждого мама по утрам кормила "вкусной кашкой". Не зря ведь в народе говорят, что если ты не смог что-то сделать, то ты "мало каши съел". Действительно ли каши настолько полезны, что могут прибавить силу?

Об этом на своей странице в Инстаграме решила рассказать диетолог Светлана Фус.

Крупы имеют достаточно длительный срок хранения, высокую питательную ценность и их просто приготовить.⁣⁣ Каши - источник углеводов, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы организма. Эти вещества целебно влияют на пищеварение, нервную систему, работу сердца и сосудов, улучшают состояние кожи. Различные виды каш имеют свой состав и, соответственно, приносят определенную пользу.⁣⁣⠀

Какая каша на самом деле полезна?⁣⁣⠀

Та, которая не очищена от зерновой оболочки - именно в ней много полезного.⁣⁣⠀

⁣⁣Полезная каша та, где указано более длительное время приготовления. А значит, она меньше переделана.⁣⁣⠀

⁣Светлана Фус отмечает, что на пользу каш влияет также способ ее приготовления.

Лучше всего подвергать их минимальной термической обработке, чтоб осталось больше полезных веществ. Прежде чем варить кашу замочите крупу на ночь, желательно в подкисленной воде - так уменьшиться содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению кальция, железа и цинка. Очень полезно залить кашу йогуртом.

Второй полезный способ приготовления каши - на пару.

Также стоит избегать добавления сахара во время готовки. Лучше в уже готовую кашу положить немного сухофруктов или свежих фруктов, немного меда. Солите строго в меру и после приготовления - так больше всего сохраниться вкус каши.

Готовьте каши на воде, молоко лучше добавлять к уже готовой каше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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