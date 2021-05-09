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Пульмонолог дал важный совет тем, кому тяжело дышать после перенесенного коронавируса

Пульмонолог дал важный совет тем, кому тяжело дышать после перенесенного коронавируса
05:29 Сегодня Телеграф

Если после перенесенного коронавируса трудно дышать, то лучше не ждать, что станет легче, а использовать для облегчения дыхания кислородный концентратор.

Такой совет дал пульмонолог, доцент Киевского медицинского университета, кандидат медицинских наук Евгений Симонец.

"Искать кислородный концентратор. У пациентов с обширным поражением легочной ткани формируется пневмофиброзо и эмфизема верхушек легких", - сказал он, пояснив откуда возникает недостаток кислорода.

По его словам, таким пациентам в этом случае не хватает кислорода, легкие не обеспечивают правильный газообмен. Ждать того, что станет легче не стоит, так как может развиться дыхательная недостаточность.

Для справки

Кислородный концентратор - аппарат для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Используется при кислородной терапии - пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.

Отметим, что цены на кислородные концентраторы стартуют от 7 тысяч гривен.

Как сообщал "Телеграф", на утро субботы, 8 мая, в Украине зафиксировано 8710 новых случаев коронавируса, что на 306 случаев больше, чем сутки раньше. В частности, заболели 374 ребенка и 193 медработника.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Коронавирус, СОVID-19, Пульмонологи, Евгений Симонец, проблемы с дыханием.
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