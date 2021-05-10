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"Не обеспечивает энергией и не переваривается": диетолог объяснил, для чего нужна клетчатка

"Не обеспечивает энергией и не переваривается": диетолог объяснил, для чего нужна клетчатка
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Диетолог Светлана Фус провела очередной ликбез по правильному питанию на своей странице в Инстаграм. На этот раз его темой стала клетчатка: для чего она нужна, какая ежедневная норма и в каких продуктах содержится. 

Клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Кожура овощей и фруктов, оболочка зерен из семян, да и сами овощи состоят из клетчатки.

"Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. Но с ней поступают витамины и минералы в организм" - отмечает Светлана.

Для чего тогда нужна клетчатка?

  • проходя через кишечник клетчатка чистит ли его, собирая на себя токсины и выводит их. 

  • она необходима для жизни бифидо и лактобактерий, которые отвечают за иммунитет кишечника и защищают от инфекции.

  • в желудке она разбухает и предает чувство сытости.

  • помогает работает кишечнику.

  • уменьшает всасывание холестерина и простых углеводов.

  • снижает уровень сахара в крови.

Также, диетолог добавила сколько в день необходимо есть клетчатки, и в каких продуктах она содержится. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как правильно взвешиваться. Диетолог объяснила, как часто нужно взвешиваться, чтобы контролировать свое здоровье.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Клетчатка, Светлана Фус.
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