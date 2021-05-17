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Комаровский рассказал, какое воздействие ртуть оказывает на здоровье человека (инфографика)

Комаровский рассказал, какое воздействие ртуть оказывает на здоровье человека (инфографика)
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Фото: 19crp.by

Известный врач-педиатр высшей категории, автор познавательной передачи для родителей "Доктор Комаровский" Евгений Комаровский напомнил своим подписчикам об опасности ртути для здоровья человека.

Ртуть - это встречающийся в природе металл. При высвобождении ртути в окружающую среду ртуть может быть токсичной.

На своей официальной странице в Инстаграме телеведущий опубликовал инфографику, в которой указываются источники поступления ртути в окружающую среду:

  • работающие на угле электростанции;
  • серебряные зубные пломбы;
  • гальванические элементы;
  • мелкомасштабная золотодобыча (токсическое воздействие на мозг и почки);
  • косметические средства для отбеливания кожи (токсическое воздействие на почки);
  • ртутные термометры и устройства для измерения кровяного давления (пары ртути оказывают токсическое воздействие из разбитых термометров и устройств для измерения кровяного давления)
  • электрические лампочки.

Также, при потреблении загрязненной рыбы и моллюсков ртуть оказывает токсичное воздействие на мозг и формирование мозга у плода и детей раннего возраста.

Изменение климата повышает риск высвобождения метилртути в окружающую среду

Евгений Комаровский ссылается на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая ведет работу по защите людей и окружающей среды от воздействия ртути.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году учеными был обнаружен крайне высокий уровень ртути в местной рыбе реки Амазонки.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 247

Все по теме:

Здоровье, Окружающая среда, Ртуть, Природа, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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