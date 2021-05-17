Комаровский рассказал, какое воздействие ртуть оказывает на здоровье человека (инфографика)

Известный врач-педиатр высшей категории, автор познавательной передачи для родителей "Доктор Комаровский" Евгений Комаровский напомнил своим подписчикам об опасности ртути для здоровья человека.

Ртуть - это встречающийся в природе металл. При высвобождении ртути в окружающую среду ртуть может быть токсичной.

На своей официальной странице в Инстаграме телеведущий опубликовал инфографику, в которой указываются источники поступления ртути в окружающую среду:

работающие на угле электростанции;

серебряные зубные пломбы;

гальванические элементы;

мелкомасштабная золотодобыча (токсическое воздействие на мозг и почки);

косметические средства для отбеливания кожи (токсическое воздействие на почки);

ртутные термометры и устройства для измерения кровяного давления (пары ртути оказывают токсическое воздействие из разбитых термометров и устройств для измерения кровяного давления)

электрические лампочки.

Также, при потреблении загрязненной рыбы и моллюсков ртуть оказывает токсичное воздействие на мозг и формирование мозга у плода и детей раннего возраста.

Евгений Комаровский ссылается на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая ведет работу по защите людей и окружающей среды от воздействия ртути.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году учеными был обнаружен крайне высокий уровень ртути в местной рыбе реки Амазонки.