Комаровский рассказал, какое воздействие ртуть оказывает на здоровье человека (инфографика)

Известный врач-педиатр высшей категории, автор познавательной передачи для родителей "Доктор Комаровский" Евгений Комаровский напомнил своим подписчикам об опасности ртути для здоровья человека.
Ртуть - это встречающийся в природе металл. При высвобождении ртути в окружающую среду ртуть может быть токсичной.
На своей официальной странице в Инстаграме телеведущий опубликовал инфографику, в которой указываются источники поступления ртути в окружающую среду:
Также, при потреблении загрязненной рыбы и моллюсков ртуть оказывает токсичное воздействие на мозг и формирование мозга у плода и детей раннего возраста.
Евгений Комаровский ссылается на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая ведет работу по защите людей и окружающей среды от воздействия ртути.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом году учеными был обнаружен крайне высокий уровень ртути в местной рыбе реки Амазонки.