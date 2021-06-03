Целлюлит и повышение риска рака у девушек: Комаровский назвал последствия частого потребления алкоголя (инфографика)

Известный украинский врач Евгений Комаровский, которого якобы "бандеровцы взяли в заложники", рассказал о проблеме частого употребления алкогольных напитков молодыми женщинами, а также на примере перечислил пагубные последствия, которое оказывает алкоголь на здоровье девушек.
"Наташе 22 года, она с удовольствием встречается с друзьями, чтобы выпить бокальчик-другой. Наташа - типичная молодая женщина, живущая в Европейском регионе ВОЗ, где уровень потребления алкоголя самый высокий в мире и где алкоголь является общим фактором риска для большинства смертей в возрастной группе от 15 до 29 лет. Наташа считает, что пьет она немного, однако потребления алкоголя в любых количествах связано с определенным риском и наносит молодым женщинам большой вред, чем мужчинам того же возраста", - говорится в инфографике, которую Комаровский опубликовал на своей официальной странице в Инстаграме.
Врач рассказал, как именно частое употребления алкогольных напитков влияет на здоровье женщин:
"Телеграф" сообщал, что ранее британские ученые заявили, что "безопасного" уровня употребления алкоголя не существует.