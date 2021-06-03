Целлюлит и повышение риска рака у девушек: Комаровский назвал последствия частого потребления алкоголя (инфографика)

Известный украинский врач Евгений Комаровский, которого якобы "бандеровцы взяли в заложники", рассказал о проблеме частого употребления алкогольных напитков молодыми женщинами, а также на примере перечислил пагубные последствия, которое оказывает алкоголь на здоровье девушек.

"Наташе 22 года, она с удовольствием встречается с друзьями, чтобы выпить бокальчик-другой. Наташа - типичная молодая женщина, живущая в Европейском регионе ВОЗ, где уровень потребления алкоголя самый высокий в мире и где алкоголь является общим фактором риска для большинства смертей в возрастной группе от 15 до 29 лет. Наташа считает, что пьет она немного, однако потребления алкоголя в любых количествах связано с определенным риском и наносит молодым женщинам большой вред, чем мужчинам того же возраста", - говорится в инфографике, которую Комаровский опубликовал на своей официальной странице в Инстаграме.

Врач рассказал, как именно частое употребления алкогольных напитков влияет на здоровье женщин:

Обезвоживание кожи

Усугубление целлюлита

Отечность и краснота кожи

Головные боли и снижение работоспособности

Повышение риска рака

Нарушения сна

Повышенный риск случайных травм

Набор веса и другие негативные последствия.

"Телеграф" сообщал, что ранее британские ученые заявили, что "безопасного" уровня употребления алкоголя не существует.