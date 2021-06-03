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Целлюлит и повышение риска рака у девушек: Комаровский назвал последствия частого потребления алкоголя (инфографика)

Целлюлит и повышение риска рака у девушек: Комаровский назвал последствия частого потребления алкоголя (инфографика)
Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Известный украинский врач Евгений Комаровский, которого якобы "бандеровцы взяли в заложники", рассказал о проблеме частого употребления алкогольных напитков молодыми женщинами, а также на примере перечислил пагубные последствия, которое оказывает алкоголь на здоровье девушек.

"Наташе 22 года, она с удовольствием встречается с друзьями, чтобы выпить бокальчик-другой. Наташа - типичная молодая женщина, живущая в Европейском регионе ВОЗ, где уровень потребления алкоголя самый высокий в мире и где алкоголь является общим фактором риска для большинства смертей в возрастной группе от 15 до 29 лет. Наташа считает, что пьет она немного, однако потребления алкоголя в любых количествах связано с определенным риском и наносит молодым женщинам большой вред, чем мужчинам того же возраста", - говорится в инфографике, которую Комаровский опубликовал на своей официальной странице в Инстаграме.

Врач рассказал, как именно частое употребления алкогольных напитков влияет на здоровье женщин:

  • Обезвоживание кожи
  • Усугубление целлюлита
  • Отечность и краснота кожи
  • Головные боли и снижение работоспособности
  • Повышение риска рака
  • Нарушения сна
  • Повышенный риск случайных травм
  • Набор веса и другие негативные последствия.

"Телеграф" сообщал, что ранее британские ученые заявили, что "безопасного" уровня употребления алкоголя не существует.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Алкоголь, Женщины, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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