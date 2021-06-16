"Недостаточно просто убрать сахар из рациона": диетолог назвал сахарозаменители, которые считаются безопасными

Для того, чтобы нормализовать свой вес, недостаточно просто убрать сахар из рациона, говорит диетолог Светлана Фус. То есть сразу появляется вопрос: если заменить сахар на сахарозаменители, получиться ли быстрее похудеть.

Светлана Фус отмечает, что не все так просто, ведь "сахар" (глюкоза, фруктоза и др.) содержится во многих продуктах - фруктах, меде, сухофруктах в явном виде, и в кашах, мучных изделиях, овощах, орехах - в скрытом виде.

По этому и получается, что для того, чтобы нормализовать свой вес, нужно отрегулировать потребление продуктов, в которых содержится сахар в явном виде.

Если и заменять сахар, то из сахарозаменителей, которые считаются безопасными, являются стевий и эритритол. Стевий делают из листьев многолетнего кустарника, которые высушивают и измельчают в порошок, а эритритол делают из кукурузного крахмала.

"Если вы будете в меру использовать сладкие продукты, возможно сахарозаменители вам и не понадобятся" - подытожила Фус.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, почему появляется тяга съесть что-нибудь сладенькое.