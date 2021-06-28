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Непереносимость лактозы: почему некоторые люди не воспринимают молоко и что с этим делать

Непереносимость лактозы: почему некоторые люди не воспринимают молоко и что с этим делать
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Полки супермаркетов все больше заполняются продуктами с маркировкой "Без лактозы", на приеме у врачей все чаще появляется фраза "По анализам, оказывается, у меня непереносимость лактозы, но я постоянно ем молочные продукты и прекрасно себя чувствую".

Как разобраться в бесконечном потоке информации, и что делать, если действительно столкнулись с таким диагнозом, - рассказала украинский диетолог, постоянный эксперт телеканала "1+1" Наталья Самойленко в Инстаграме.

Непереносимость лактозы, пишет Самойленко, - это клинический синдром, при котором прием лактозы или пищи, содержащей лактозу, вызывает такие симптомы, как боль в животе, вздутие живота, метеоризм, тошнота, диарея. В свою очередь, лактоза (молочный сахар) - дисахарид, который расщепляется ферментом лактазою, расположенной на поверхности микроворсинок тонкого кишечника.

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У людей с низкой активностью лактазы до 75% лактозы проходит в нерасщепленном виде через тонкий кишечник к слепой кишки, в зависимости от количества поглощенной лактозы.

Генетический тест (генотипы С/С, Т/С, Т/Т) говорит об устойчивой или непостоянной активности фермента. Набрал популярность, так как не занимает много времени, но недостатком является то, что он не позволяет оценить проявление симптомов, и сам по себе не может служить поводом для диетического лечения.

Целью лечения пациентов с непереносимостью является устранение симптомов при сохранении употребление кальция и витамина D.

1. Ограничение употребления лактозы в рационе.

Существуют молочные продукты с низким содержанием лактозы (например, выдержаны и белые молодые сыры, сливочное масло).

2. Количество лактозы в таблетках, где она используется в качестве добавки, настолько мало, что нет оснований считать, что это вызовет симптомы (однако, индивидуальную реакцию не исключаем).

3. Следите за скрытой лактозой. Читайте состав и маркировки. Сдобные изделия, заправки, сухие завтраки, полуфабрикаты, пищевые смеси.

4. Пациентам, которые избегают молочных продуктов и недостаточное получения кальция и витамина D, нужно увеличить употребления продуктов, обогащенных кальцием, или рассмотреть возможность дополнительного включения добавок. Высокая концентрация кальция есть в таких продуктах: шпинат, мангольд, сушенный инжир, тофу, конжут, сардина, скумбрия, лосось.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, насколько полезны молочные продукты для организма человека.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Молоко, Наталья Самойленко, Лактоза, Диетология, Непереносимость лактозы.
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