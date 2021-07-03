Массовая вакцинация от коронавируса водой из-под крана: горе-врач обманул 800 пациентов, некоторые из них умерли

В Уганде разыскивают так называемого доктора, который прививал людей от коронавируса… водой из-под крана.

По информации Uganda's Daily Monitor, в результате такой вакцинации пострадало более 800 человек, которые платили около 50 долларов за инъекцию. Некоторые из них в последствии заболели коронавирусом и умерли.

Сообщается, что шарлатан упаковывал воду во флаконы якобы с прививкой от Covid-19. Однако люди переживают, что могли привиться не водой, а чем-то опасным, поэтому с ними работают специалисты из отдела мониторинга здоровья Государственной палаты Уганды. Сейчас там дожидаются результатов от лаборатории Национального управления по лекарственным средствам и призывают народ не паниковать: дескать, горе-врач хотел заработать, а не причинить вред здоровью.

Двоих медсестер, которые помогали обманывать пациентов, уже задержали. А вот шарлатан находится в бегах: его ищут по всей стране.

Напомним, с появлением новых штаммов коронавируса в мире у инфицированных людей изменились первые симптомы, сигнализирующие о попадании ковида в организм.

Также мы писали, что коронавирус, который на время ослабил обороты в Украине, вернется с новой силой.