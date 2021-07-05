Полезная альтернатива: диетолог объяснил, чем можно заменить дорогие суперфуды

Полезное и правильно питание порой очень дорогостоящее. Не каждый может себе позволить часто есть семена чиа, ягоды годжи или же пить чай матча. Диетолог Светлана Фус рассказала, что оказывается, все эти суперпродукты можно заменить.

На своей странице в Инстаграм диетолог опубликовала список продуктов, которые являются такой же полезной альтернативой. Эти продукты также содержат значительные дозы витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые важны для организма человека.

Итого:

Киноа можно заменить на гречку, пшено, бурый рис. ⁣⁣⠀

Чай матча - все компоненты этого чая можно получить употребляя в пищу разнообразную зелень, добавляя в рацион качественный чай и натуральный кофе.⁣⁣⠀

Семена чиа – по своему химическому составу очень похожи на семена льна.

Ягоды Годжи - вполне можно заменить привычными нам шиповником, облепихой, чёрной смородиной.⠀⁣⁣⠀

Спирулину можно заменить шпинатом и разнообразной зеленью.⁣⁣⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, какую пользу приносит организму регулярное употребление разноцветных овощей, фруктов и ягод.