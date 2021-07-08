На Украину надвигается мощная магнитная буря: что делать, чтобы ее пережить

В середине июля украинцам следует ожидать магнитную бурю. Вспышки на Солнце окажут заметное влияние на здоровье и настроение людей. Самочувствие может ухудшиться.

Согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, повышенная солнечная активность третьего уровня ожидается в субботу 10 июля. 12-13 июля - четырехбальные магнитные бури, станут испытанием для многих людей.

Еще одна небольшая вспышка ожидается в конце месяца – в 20-х числах.

Стоит отметить, что во время такой солнечной активности даже абсолютно здоровый человек может ощутить недомогание. Но чтобы облегчить свое состояние следует придерживаться нескольких простых правил:

- предварительно планировать свой день;

- долго не находится на солнце;

- соблюдать режим сна;

- не употреблять вредную пищу;

- пить много воды;

- утром делать зарядку;

- вместо ванны принимать контрастный душ;

- измерять артериальное давление;

- перенести на другое время путешествия;

- при себе иметь лекарства.

Важно в эти дни отказаться от стимуляторов вроде кофе, а также не перегружать свой организм тяжелыми физическими занятиями.

А о том, как летом находиться на солнце и правильно загорать, читайте в материале "Телеграфа" "Солнцезащитный крем, прикрытая голова и правильное время: правила безопасного загара".