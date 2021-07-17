Отдых, где "все включено" для худеющих: диетолог рассказала, как питаться в отпуске

Многие худеющие барышни, отправляясь в отпуск на курорты в Египет или Турцию, где приветствуется сервис "all inclusive", возвращаются домой с дополнительными килограммами. Отдых, где все включено, часто сбивает многих с пути стройности.

Чтобы не допустить прибавление в весе, украинский диетолог Татьяна Кихтева призналась, что ей приходится дополнительно проводить целый инструктаж своим клиентам по правильному питанию в отпуске:

Доступность большого количества бесплатной еды даже на отдыхе не должна свести на нет навык самоконтроля. Не нужно ставить себе за цель снизить вес, оптимально - не набрать!!!⁣⁣⠀

⁣⁣Самое главное при выборе еды - это Правило Тарелки‼️ Берём по диаметру среднюю тарелку и делим ее на 3 части - 1/2 составят овощи, 1/4 белок (птица, рыба, морепродукты, яйца) и ещё 1/4 гарнир. И откажитесь от соусов! ⁣

⁣⁣Порция фруктов в течение дня - это 2-3 средних фрукта (не более 300г) -⠀один включаем после завтрака, второй после обеда.⁣⁣

И очень много воды‼️ Из-за жары, адаптации, плавания⠀ее количество нужно увеличить в разы. 1/3 можно заменить на безалкогольное мохито, воду с добавлением цитрусовых, но не сладкие напитки. ⁣⁣⠀

Мое отношение к алкоголю - безоговорочное НЕТ и никаких допустимых безопасных доз‼️⁣⁣

Каждый раз выбирая отель, я стараюсь чтобы он был не на первой линии, а в 10-15 минут ходьбы до моря. И пройдясь на пляж два-три раза туда и обратно уже можно находить свой дневной минимум.⁣⁣⠀

⁣⁣Сладости. Их желательно съесть через час после завтрака или обеда. Когда мы съедаем простые углеводы после основного приема еды, то их гликемический индекс уменьшается - это называется эффектом второго приема пищи. Непереваренная клетчатка ещё остаётся в желудке и не даёт сильно повыситься сахару крови. ⁣⁣⠀

Скорость приема пищи. Представляйте, что вы попали на приём к английской королеве будете сметать все за 5 минут и бежать за добавкой?? Скорее всего вы покажете наивысший уровень своего этикета - положили кусочек в рот, вилку в сторону, тщательно переживали и только после этого снова берём прибор в руку.⁣⁣⠀

"Отдых, он конечно на то и отдых, чтобы о многом забыть, отключиться и приехать перезагруженным. Но вот только нельзя оставаться легким в теле и с чистыми мыслями вкидывая в себя, как в мусорную корзину все без разбора. Осознанность не имеет функции "Вкл/выкл" - она или есть или сидите дома", - написала Кихтева.

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