Марина Боржемская рассказала, как перестроить свой рацион, чтобы не было срывов: "Забудьте про жесткие диеты"

Известный фитнес-тренер и эксперт в области правильного питания Марина Боржемская, которая ранее рассказала "Телеграфу", как худеть без вреда для здоровья, поделилась со своими подписчиками в Инстаграме секретом, как не сорваться во время диеты и не "наесть" лишние килограммы.

Почему же вообще происходит подобная ситуация?

Желание похудеть часто заставляет прибегать к жестким диетам, что психологически постоянно терзает и мучает организм дефицитами. Но вариант, что месяцок-другой на такой диете, а потом, достигнув своей цели, вернуться к привычному питанию - не вариант. Ведь с прежним питанием вернутся и прежние килограммы.

"Забудьте про жесткие диеты" - советует Марина Боржемская.

Если правильно перестроить свой рацион, чтобы кушать вкусно и полезно, то и срывов не будет. Что для этого нужно:

Начинать утро со стакана воды, а в течение дня выпивать не менее 1.5л чистой воды.

Завтракать не позднее, чем через 1 час после пробуждения.

Обедать в промежуток с 13:00-15:00. В тарелке должны быть жиры, белки и углеводы.

Ужин должен быть очень легким. Если ложиться спать в 21:00, то ужинать стоит в 17:30-18:00, а если ложиться спать около 23:00, то можно поужинать в 19:00-20:00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно питаться на отдыхе, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы.