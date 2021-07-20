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Марина Боржемская рассказала, как перестроить свой рацион, чтобы не было срывов: "Забудьте про жесткие диеты"

Марина Боржемская рассказала, как перестроить свой рацион, чтобы не было срывов: "Забудьте про жесткие диеты"
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный фитнес-тренер и эксперт в области правильного питания Марина Боржемская, которая ранее рассказала "Телеграфу", как худеть без вреда для здоровья, поделилась со своими подписчиками в Инстаграме секретом, как не сорваться во время диеты и не "наесть" лишние килограммы. 

Почему же вообще происходит подобная ситуация? 

Желание похудеть часто заставляет прибегать к жестким диетам, что психологически постоянно терзает и мучает организм дефицитами. Но вариант, что месяцок-другой на такой диете, а потом, достигнув своей цели, вернуться к привычному питанию - не вариант. Ведь с прежним питанием вернутся и прежние килограммы. 

"Забудьте про жесткие диеты" - советует Марина Боржемская.

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Если правильно перестроить свой рацион, чтобы кушать вкусно и полезно, то и срывов не будет. Что для этого нужно: 

  • Начинать утро со стакана воды, а в течение дня выпивать не менее 1.5л чистой воды.
  • Завтракать не позднее, чем через 1 час после пробуждения. 
  • Обедать в промежуток с 13:00-15:00. В тарелке должны быть жиры, белки и углеводы.
  • Ужин должен быть очень легким. Если ложиться спать в 21:00, то ужинать стоит в 17:30-18:00, а если ложиться спать около 23:00, то можно поужинать в 19:00-20:00.
 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно питаться на отдыхе, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 170

Все по теме:

Питание, Здоровье, Фитнес-тренер, Марина Боржемская.
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