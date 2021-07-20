Марина Боржемская рассказала, как перестроить свой рацион, чтобы не было срывов: "Забудьте про жесткие диеты"

Известный фитнес-тренер и эксперт в области правильного питания Марина Боржемская, которая ранее рассказала "Телеграфу", как худеть без вреда для здоровья, поделилась со своими подписчиками в Инстаграме секретом, как не сорваться во время диеты и не "наесть" лишние килограммы.
Почему же вообще происходит подобная ситуация?
Желание похудеть часто заставляет прибегать к жестким диетам, что психологически постоянно терзает и мучает организм дефицитами. Но вариант, что месяцок-другой на такой диете, а потом, достигнув своей цели, вернуться к привычному питанию - не вариант. Ведь с прежним питанием вернутся и прежние килограммы.
"Забудьте про жесткие диеты" - советует Марина Боржемская.
Если правильно перестроить свой рацион, чтобы кушать вкусно и полезно, то и срывов не будет. Что для этого нужно:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как правильно питаться на отдыхе, чтобы не навредить своей фигуре и не набрать лишние килограммы.