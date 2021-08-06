В AstraZeneca ответили, нужна ли людям третья доза их вакцины

Глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что люди, которые прошли курс вакцинации от коронавируса их средством, не нуждаются в третьей дозе препарата.

Об этом пишет Daily Mail.

"Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долговременную защиту", - сказал он.

Он выразил надежду, что новые исследования, которые будут опубликованы осенью, подтвердят эту информацию.

В частности, исследование Бирмингемского университета показало, что T-клетки после вакцинации средством AstraZeneca остаются активными дольше, чем после прививок средствами от Pfizer или Moderna.

В исследовании Johnson & Johnson и вовсе говорится, что препарат AstraZeneca дает защиту на несколько лет.

Как сообщалось ранее, производитель Pfizer недавно сообщил о том, что людям, вакцинированным их средством может понадобиться третья доза их препарата для того, чтобы обеспечить "сверхзащиту" от распространяющегося штамма "Дельта".

Впрочем, эксперты хоть и признают снижение эффективности со временем, но скептически смотрят на идею введения так называемой "бустерной" дозы. В ВОЗ тем временем и вовсе призвали наложить мораторий на это, поскольку вакцин может не хватить для бедных стран.