Какие реакции на прививку против COVID-19 являются нормальными - ответ иммунолога

В Украине и мире продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. За минувшую неделю украинцы сделали 922 048 прививок от коронавируса против 905 935 прививок неделей ранее.

Иногда после прививки возникают побочные реакции.

Чаще всего у пациентов появляется покраснение, боль, отек в месте укола, а также повышение температуры.

Врач-иммунолог Федор Лапий в видеоблоге Министерства здравоохранения объяснил, какие из побочных эффектов - нормальные, а когда стоит обратиться к врачу.

"На вакцинацию против COVID-19 иногда возникают побочные реакции. Обычно они очень легкими и проявляются в виде покраснения, отека в месте инъекции, боли или гриппоподобного синдрома. Такие реакции бывают. Их не нужно специально лечить", - рассказал врач.

Это нормальные реакции, которые проходят через несколько дней.

"Важно помнить, что реакции, которые возникают после вакцинации, могут свидетельствовать о начале той или иной болезни. Поэтому действительно, когда симптомы длятся дольше, чем 2-3 дня и они вас беспокоят, обращайтесь за медицинской помощью", - отметил Лапий.

Отметим, в Украине про состоянию на утро 16 августа зафиксировали 417 новых случаев - это почти на три сотни меньше, чем было ранее.