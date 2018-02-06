Женщина верхом на лошади - это грация, характер, выразительные линии, прекрасное и неповторимое зрелище.

Мы все помним легенды о девушках-воительницах из племени амазонок, которые умело орудовали оружием и были великолепными наездницами. Женщина всегда хотела быть в центре внимания. Эпоха рыцарских турниров, а позднее, увлечение знати охотой, вызывало страстное желание дам быть в центре событий, самим обучаться верховой езде. Вообще женщина верхом на лошади - прекрасное и неповторимое зрелище. Грация, характер, выразительные линии - в общем, смотреть и радоваться, что природа создала такую красоту. Современные наездницы в фотогалерее, которая точно порадует мужской взгляд.