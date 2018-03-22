Эти фотографии были взяты из каталога The Pretty Women of Paris 1883 года, где перечислены самые известные проститутки и куртизанки своего времени.

В XIX веке во Франции проституция была легальна и для удобства клиентов каждый округ Парижа издавал буклет, где были перечислены куртизанки с фотографиями, ценой, особыми умениями и происхождением. В 1804 году Наполеон стал императором и приказал зарегистрировать всех работниц сексуального фронта страны и провести медицинский осмотр. Пять лет спустя в одном только Париже официально работали 180 борделей. По закону, заведением должна управлять женщина, чаще всего ею оказывалась бывшая проститутка. Фасад заведения должен был выглядеть как можно более незаметным – скромным и сдержанным. Но вернемся в XIX век, когда продажная любовь процветала. Эти фотографии были взяты из каталога The Pretty Women of Paris 1883 года, где перечислены самые известные проститутки и куртизанки своего времени. Среди их любовников числились князья, принцы, знаменитые актеры и даже будущий король Великобритании. Про этих знаменитых жриц любви говорили, что они правили Парижем из постели. Каталог был выпущен в 1883 году в 169 экземплярах и предназначался для богатых британцев, приехавших во Францию.