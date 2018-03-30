Когда-то эти женщины были признаны иконами стиля и настоящими красавицами!

Красота не вечна. Особенно это заметно, если пересматривать старые фото голливудских и советских красавиц, сравнивая их с актуальными снимками. Кому-то удается стареть с достоинством, а многие не допускают мысли о том, что их главное богатство быстро уничтожает старость. Природу не обманешь, и в конечном итоге возраст становится виден и у тех, и у других. Только гримасы старости тем ужаснее, чем больше им препятствовать. Это показывает опыт старения этих красавиц.