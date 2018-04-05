Об этих женщинах когда-то грезили тысячи мужчин по всему миру, ими восхищались миллионы.

Об этих женщинах когда-то грезили тысячи мужчин по всему миру, ими восхищались миллионы. Однако прошли годы… И они уже не те, что были раньше. Конечно, время сыграло свою роль, оставив на их лицах свой неизгладимый след. Но все-таки осталось в этих женщинах что-то, что неподвластно ничему — это их невероятное обаяние и гипнотизирующая энергия. Предлагаем посмотреть, как изменились самые красивые и желанные женщины XX века.