Эта миленькая девушка делает реалистичный кровавый макияж, чтобы вам снились кошмары.

Норвежская художница Каролина Мария, вероятно, празднует Хэллоуин каждый день в году. 21-летняя красавица регулярно пополняет свой Instagram причудливо реалистичными и одинаково ужасающими трансформациями, которых она добивается при помощи макияжа. Для того чтобы добиться сверхреалистичности Каролина использует жидкий латекс, сценический грим, искусственную кровь и ряд других материалов, включая тональную основу и даже вату. Помните, что после просмотра работ этой очаровательной девушки вам не избежать ночных кошмаров.