Эти горячие красотки на каждой домашней игре поддерживают баскетболистов клуба НБА "Кливленд Кавальерс".

Эти горячие красотки на каждой домашней игре поддерживают баскетболистов клуба НБА "Кливленд Кавальерс". "Кливленд Кавальерс" - профессиональная баскетбольная команда, основанная в 1970, расположена в городе Кливленд в штате Огайо. Команда является членом Центрального дивизиона Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. В 2016 году "Кливленд Кавальерс" впервые в свои истории стали чемпионами НБА.