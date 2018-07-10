Леанна Бартлетт - соблазнительная модель, красотой которой любуется не один американский мужчина.

Леанна Бартлетт - соблазнительная модель, красотой которой любуется не один американский мужчина. Блондинка родом из Украины, но успешную карьеру построила на другом континенте. Сейчас девушка живет в Майами, где наслаждается жарким климатом и делает эффектные фото на фоне океана. Уже 3 миллиона подписчиков в Instagram следят за тем, как Леанна демонстрирует сексуальное тело в очень откровенном белье. Ее пышный бюст, аппетитная попа, тонкая талия и красивые черты лица не оставят равнодушными и вас!