Недавно 27-летняя шведская фитнес-звезда Джелли Девоут показала, какой эффект алкоголь оказывает на тело, сравнив свои нынешние фото со снимками шестилетней давности.

Недавно 27-летняя шведская фитнес-звезда Джелли Девоут показала, какой эффект алкоголь оказывает на тело, сравнив свои нынешние фото со снимками шестилетней давности. Она стала особенно популярна в инстаграме как раз после того, как выложила честные фотографии своего преображения. Под одним из последних снимков «до и после» Джелли, живущая сейчас в Шеффилде, призналась, что сбалансированное питание, здоровый образ жизни и сокращение потребления алкоголя до одного-двух бокалов вина в неделю помогли ей сбросить вес и хорошо выглядеть.