Знаменитых гангстеров всегда окружали женщины: ветреные красавицы-любовницы, невзрачные верные жены, знаменитые в ту пору актриски.

Знаменитых гангстеров всегда окружали женщины: ветреные красавицы-любовницы, невзрачные верные жены, знаменитые в ту пору актриски и криминальные подельницы, которые «стояли на шухере» и палили с двух рук из пистолетов. Мы не раз видели в кино подруг преступников, ведь живой интерес к культуре мафиози не угасает уже много десятилетий. Но как же выглядели в реальности женщины гангстерского мира? Как сложилась судьба этих незаурядных барышень, которые были женами или любовницами бандитов и нередко сами совершали преступления?