Огненная красота: рыжеволосые девушки со всего мира (Фото)

В невероятную красоту рыжих девушек твёрдо верит американский фотограф Брайан Даулинг (Brian Dowling) проживающий на данный момент в Берлине. Для своего проект «Redhead Beauty» (Рыжеволосая красота) фотограф посетил 20 стран мира, в которых он успел сфотографировать более 130 рыжеволосых девушек. Далее предлагаем вам взглянуть на пылающую красоту рыжих девушек из разных стран мира, попавших в объектив Брайана.