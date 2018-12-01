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Воскресенье, 02.12.2018
Огненная красота: рыжеволосые девушки со всего мира (Фото)
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Огненная красота: рыжеволосые девушки со всего мира (Фото)

В невероятную красоту рыжих девушек твёрдо верит американский фотограф Брайан Даулинг (Brian Dowling) проживающий на данный момент в Берлине. Для своего проект «Redhead Beauty» (Рыжеволосая красота) фотограф посетил 20 стран мира, в которых он успел сфотографировать более 130 рыжеволосых девушек. Далее предлагаем вам взглянуть на пылающую красоту рыжих девушек из разных стран мира, попавших в объектив Брайана.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Девушки, Веснушки, Фотографии, Снимки, Цвет волос, Рыжеволосые девушки.
23:47 Сб, 1 Декабрь 2018 Телеграф
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