Нежные и непобедимые: женщины-военные снялись для календаря на 2019 год

Новости шоу бизнеса: Героини фотографий – женщины, служащие в 55-й артилерейський бригаде Вооруженных сил в Запорожье.

"Нежные и непобедимые" – так называется календарь, который создали запорожские волонтеры. В общем 128 женщин являются военными, большинство прошло через зону боевых действий.

На предложение сниматься для календаря радостью согласились. Объяснили, что цель проекта – показать контраст жизненной женской красоты и убийственной войны.

"Само присутствие в зоне боевых действий – это психологически тяжело, а все потому, что нет рядом семьи. С ребенком и мужем в телефонном режиме," - пояснила военная ВСУ Анжела Крынина.

Волонтеры 55-й артиллерийской бригады, которые задумали и осуществили этот проект, довольны художественным перевоплощением своих героинь. Верят, если такие женщины воюют за Украину, то победа будет.

В новом году военный календарь "Нежные и непобедимые" украсит тысячи квартир запорожцев.