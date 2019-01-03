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Нежные и непобедимые: женщины-военные снялись для календаря на 2019 год

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Нежные и непобедимые: женщины-военные снялись для календаря на 2019 год
11:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua ukranews.com

Новости шоу бизнеса: Героини фотографий – женщины, служащие в 55-й артилерейський бригаде Вооруженных сил в Запорожье.

"Нежные и непобедимые" – так называется календарь, который создали запорожские волонтеры.  В общем 128 женщин являются военными, большинство прошло через зону боевых действий.

На предложение сниматься для календаря радостью согласились. Объяснили, что цель проекта – показать контраст жизненной женской красоты и убийственной войны.

"Само присутствие в зоне боевых действий – это психологически тяжело, а все потому, что нет рядом семьи. С ребенком и мужем в телефонном режиме," - пояснила военная ВСУ Анжела Крынина.

Волонтеры 55-й артиллерийской бригады, которые задумали и осуществили этот проект, довольны художественным перевоплощением своих героинь. Верят, если такие женщины воюют за Украину, то победа будет.

В новом году военный календарь "Нежные и непобедимые" украсит тысячи квартир запорожцев.

 

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Женщины, Запорожье, Армия, Военные, Вооруженные силы, Фото, Календарь 2019.
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