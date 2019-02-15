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Пятница, 15.02.2019
Красота по-вьетнамски, или случайная обладательница титула "Мисс Земля - 2018" (Фото)
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Красота по-вьетнамски, или случайная обладательница титула "Мисс Земля - 2018" (Фото)

Титул "Мисс Земля-2018" завоевала Фуонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen), 23-летняя студентка из Вьетнама, которая после окончания университета будет специалистом по маркетингу. Что интересно: Фуонг Кхань Нгуен даже не было в числе финалисток, однако после того, как прямо перед выходом на сцену в обморок упала участница из Венесуэлы, вьетнамской студентке пришлось ее заменить. Победительница конкурса получила корону из рук прошлогодней "Мисс Земля" из Колумбии Карен Ибаско.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Красота, Студентка, Мисс Земля 2018, Вьетнамка, Фуонг Кхань Нгуен.
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