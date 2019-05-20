"Мать не только рожает, но и рождает": портреты матерей знаменитых художников

Материнство – это первая профессия на земле, в которой женщина реализовалась как личность в творении Человека и не только в физическом плане, а и духовном, профессиональном и социальном. Так, к примеру, матери великих и талантливых художников были самыми главными вдохновительницами, наставницами и учителями своих гениальных сыновей, всеми силами развивавшими в них дар божий. А те платили им сыновней любовью и писали их портреты.