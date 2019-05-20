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Среда, 22.05.2019
"Мать не только рожает, но и рождает": портреты матерей знаменитых художников
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"Мать не только рожает, но и рождает": портреты матерей знаменитых художников

Материнство – это первая профессия на земле, в которой женщина реализовалась как личность в творении Человека и не только в физическом плане, а и духовном, профессиональном и социальном. Так, к примеру, матери великих и талантливых художников были самыми главными вдохновительницами, наставницами и учителями своих гениальных сыновей, всеми силами развивавшими в них дар божий. А те платили им сыновней любовью и писали их портреты.
Фото: zefirka.net
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15:58 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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