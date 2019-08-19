Коко Шанель о моде, женщинах и любви: топ цитат известной кутюрье

Новости шоу бизнеса:Подборка самых метких цитат Коко Шанель о ней самой, о женщинах, о любви и о деле ее жизни – моде.

Габриэль Коко Шанель ворвалась в мир моды уверенно и красиво. И хотя ее путь к успеху был сложным и тернистым, она изменила представление о женском стиле раз и навсегда.

Шанель вдохновлялась мужским стилем и обожала чувство самодостаточности, она любила диктовать моду, но терпеть не могла неопрятных и нестильних женщин.

За свою жизнь она немало пережила: рождение в бедной семье, сиротство при живом отце, детство в приюте, насмешки от сверстников, позже осуждение от мировых модельеров. И так всю жизнь – на грани общепринятых обществом правил.

Топ неизвестных крылатых высказываний Шанель, которые она метко говорила в нужный момент и в нужном месте

"Шанель всегда №1, даже если это Chanel №5".

"Что такое свобода? Это возможность не делать то, что тебя заставляют делать, возможность делать то, чего хочется самому?"

"Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать".

"За свой успех, за право заниматься любимым делом я заплатила судьбе одиночеством".

"Любовник бывает первым, вторым... десятым. Любовь – всегда единственная".

"Она стала ровней мужчинам!" Почему это считается похвалой? Я знаю столько мужчин-ничтожеств. Что же мне, опускаться на колени, чтобы встать с ними вровень?"

"Защитой от любого кризиса должна быть собственная голова, а не драгоценные камни и золото".

"Обида возникает тогда, когда ты не можешь ничем ответить. Обида – это собственное бессилие и неважно перед чем – поступком человека, многих людей или несправедливостью судьбы. Если человек может в то же время сделать что-то, исправить или даже отомстить, он не обижается, он действует.

"Мода создана не для того, чтобы удивлять публику на показах. Она создана для того, чтобы одевать эту публику".

"Это правительство и законы приходят и уходят, а Шанель – остается!"

"Если вы хотите иметь то, чего никогда раньше не имели, вам придется делать то, чего никогда раньше не делали".

"Каждая женщина имеет тот возраст, который заслуживает".

"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление".

"Если вам нужно, чтобы выполняли вашу волю, не стоит уговаривать или кричать. Достаточно спокойно сказать, но так, чтобы никто не подумал, что можно сделать по-другому".

"Лучшее, что есть в любви – это заниматься ею".

"Мы любим людей за то хорошее, что сами им сделали, а еще за их недостатки, которых не замечаем в себе. И наоборот, собственные минусы, если их не удается побороть в других, нам кажутся просто гипертрофированными".

"Я уважаю только тех, кто хорошо делает свое дело, а не тех, кто много кричит и чего-то требует".

"Жизнь не костюм, ее нельзя перекроить и сшить заново, но и жалеть о прошлом тоже не стоит, иначе старость превратится в сплошной скрежет зубов от жалости".

"У женщин не бывает друзей, их или любят, или нет".

"Если не видите выхода из положения, поступайте нелогично. Именно это окажется выходом.

"Самое страшное для человека – попасть в колею. Жизненная колея оставляет вас самой жизни, потому что соблюдение правила "как надо" обычно лишь ее слабая пародия".

"Детские обиды самые сильные и помнятся дольше, чем другие, потому что дети обижаются сердцем, а взрослые разумом. Разум способен победить обиду, а сердце – нет, в нем остаются шрамы, которые не расправишь, как складки ткани".

"Вас ценят ровно настолько, насколько вы цените себя сами".

"Коко Шанель не будет, но обязательно останется СТИЛЬ ШАНЕЛЬ – удобная элегантность".

"Моду нельзя назвать модой, если ее не носят на улице".