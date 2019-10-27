Мисс 50+: в Германии выбрали самую красивую женщину за 50

В Германии состоялся 8-й конкурс красоты “Мисс 50+”, победительницей которого стала женщина с очень точной фамилией Юнгер (Молодой).
"Фамилия и титул, которые предлагают каламбур. Новой "Мисс 50plus" стала Татьяна Юнгер, ей 51 год", - сообщает издание.
Физиотерапевт из Сандкруга, земля Нижняя Саксония, победила в грандиозном финале соревнований "Мисс 50plus Германия" в борьбе с 19 конкурентками и сейчас официально считается «самой очаровательной женщиной старше 50 лет» в ФРГ.
До этого мать двоих детей уже выиграла титул "Мисс 50plus Северная Германия".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Just landed in Cape Town, proud to be Vice Miss 50plus Germany 2020 ! Congrats to the well-deserved winner Tatjana and all the other beautiful ladies!!! #miss50plusgermany #catwalk #happygirl #missgermanycorporation #contest #50 #powerwomen #powerfrauen #happyage #missgermany50plus #51yearsyoung #livethelittlethings #elasten #gettheglow #trinkdichschn #klosterpforte #livecolorfully #instainspo
Конкурс проводится в восьмой раз телекомпанией RTV и корпорацией "Мисс Германия". Участниками были женщины в возрасте от 50 до 69 лет. На конкурс зарегистрировались всего более 500 претенденток.