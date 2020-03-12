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COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам

COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам
05:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В ООН дали рекомендации беременным женщинам в связи с распространением коронавируса.

Организация Объединенных Наций предоставила рекомендации беременным женщинам в связи с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление опубликовало Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья (UNFPA), передает УНН.

Так, на сегодняшний день не существует научных доказательств повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19.

"Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно из-за повышенного риска неблагоприятных последствий", - говорится в заявлении.

Так, беременным женщинам рекомендуют применять такие же профилактические мероприятия, как и другим взрослым людям, чтобы избежать заражения, например, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя, прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании и принимать в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца.

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В ЮНИСЕФ считают, что женщинам, которые кормят грудью, не следует отделять своих новорожденных, поскольку нет доказательств, свидетельствующих о том, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко.

Поэтому мать может продолжать кормить грудью, применяя необходимые меры безопасности:

Матерям, имеющим симптомы заболевания, можно продолжать кормить грудью, но следует носить маску (в том числе во время кормления), мыть руки до и после контакта с ребенком (включая кормление) и чистить/дезинфицировать загрязненные поверхности.

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Если мать слишком больна для грудного вскармливания, ее следует поощрять сцеживать молоко, которое можно давать ребенку через чистую бутылочку и/или ложку. Во время сцеживания также нужно носить маску, мыть руки до и после контакта с ребенком и убирать/дезинфицировать загрязненные поверхности.

"На данный момент не существует вакцины для предотвращения или лечения вируса, но рекомендуется лечение его симптомов. Лечение беременных с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 должно обеспечиваться терапии, рекомендованными ВОЗ для взрослых пациентов, в тесной консультации по ним акушерами или гинекологами", - резюмируют в ООН.

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ООН, Беременность, Пандемия, Коронавирус.
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