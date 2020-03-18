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Среда, 18.03.2020
Португальские женщины в капюшонах с Азорских островов: старинные фото
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Португальские женщины в капюшонах с Азорских островов: старинные фото

Азорский капюшон (по-португальски "capote e capelo") - это традиционная азорская одежда, которую носили до 1930-х годов. Большой плащ, который покрывал женскую фигуру, позволял только мельком увидеть лицо, а происхождение "capote-e-capelo" спорное. Некоторые говорят, что накидка пришла из Фландрии, а другие утверждают, что это адаптация мантий и капюшонов, которые были модными в Португалии в 17 и 18 веках.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Португалия, Женщины, Азорские острова, Архивные фото, Азорский капюшон, capote e capelo.
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