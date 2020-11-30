Анна Панова: прямо перед родами объявили карантин - это было очень страшно, мне казалось - коронавирус повсюду

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13:16 Сегодня Телеграф

Закулисье телевидения всегда привлекало зрителей. Как всё происходит по ту сторону голубого экрана? Как становятся телеведущими? Как им удается разделять личную жизнь и работу, занимающую огромную часть времени? Об этом и не только нашему изданию рассказала украинская телеведущая, журналист, ведущая информационной программы «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова, которая почти 20 лет работает на ТВ.

Анна Панова родилась 7 января 1980 году в Черкассах. За ее плечами - «Киево-Могилянская академия» (получила степень бакалавра по специальности политология), Институт журналистики Киевского Национального Университета им. Шевченко (степень магистра по специальности журналистика). С 2002 начала карьеру на ТВ. Работала на черкасском телеканале «ВІККА», на телеканалах НТН, Интер. В июне 2014-го перешла на канал «Украина» как ведущая информационной программы «События». О профессиональном и личном Анна, для которой этот год – особенный (впервые стала мамой в марте) – рассказала в откроенном интервью «Телеграфу».

– Анна, какие профессии примеряли на себя до того, как стали телеведущей?

– В раннем детстве я мечтала стать стюардессой. Эта профессия представлялась мне не просто романтичной, а очень ответственной: ведь в салоне глаза сотен пассажиров обращены на одну-единственную девушку, которая дает им ценнейшие инструкции. Стюардесса казалась мне прямо-таки хозяйкой полета, человеком по важности не уступающим пилоту.

Пойдя в школу, я начала грезить о роли учительницы. Ведь правда, именно педагог знает ответы на все вопросы школьников, именно педагога внимательно слушает весь класс. Помню, я даже вела открытый урок для родителей уже в первом классе. Как же это было волнительно и ответственно!

Анна Панова

Лет в 15-16, выбирая вуз, хотела стать юристом. Причем не нотариусом, корпящим над бумагами, а именно адвокатом, выступающим в суде. Я представляла себе, как мои аргументы и красноречие будут сражать судей наповал.

Выбрав «Киево-Могилянку», я в итоге подала документы не на юридический, а на факультет гуманитарно-общественных наук. Выбрала два направления - политология и социология. Решила для себя: мне важно получить фундаментальное образование в престижном учебном заведении, а рабочий «профиль» можно будет выбрать позже. Тем более, студенты и выпускники «Могилянки» были просто нарасхват у работодателей. Даже будущих телеведущих продюсеры телеканалов приходили отбирать здесь, в самом авторитетном вузе страны.

И только лет в 20 меня осенило: хочу быть телеведущей и сообщать всей стране новости! Наверное, так снова воплотилось желание «вещать о важном, и чтобы меня все слушали» (улыбается – ред.). Желание сбылось, хотя это потребовало времени и труда.

– С какими сложностями пришлось сталкиваться, строя карьеру? Что или кто помогало их преодолеть?

– Начинала я на региональном (черкасском) телеканале «ВІККА» простым журналистом. Очень быстро доросла до ведущей, а там и главного редактора. Потом перебралась в Киев, и тут снова пришлось начинать «с нуля», доказывая свой профессионализм окружающих и приобретая новые навыки.
Потом меня позвали на популярный тогда общенациональный канал, и снова я была среди новичков, которым приходиться бороться за свое «место под солнцем». Через некоторое время я заслужила доверие и стала ведущей новостей.

Наверное, необходимость доказывать, что ты «не верблюд», карабкаться с подножья - и было самым сложным в моей карьере. Это повторялось несколько раз. Меня, человека мнительного, это каждый раз очень угнетало.

Оглядываясь назад, я также помню, как на заре киевской карьеры несколько раз принимала участие в конкурсах на должность ведущей. На разных каналах. И получала отказ. И понимаю, что это было к лучшему. Ведь меня ждала работа моей мечты.

На канал «Украина» меня позвали сразу в прайм, это было приятно и ответственно. В команде новостей «СЕГОДНЯ» я работаю уже седьмой год, и это лучшая на свете команда. Моя нынешняя работа оправдывает те сложности, с которыми я раньше сталкивалась на карьерном пути.

Анна Панова

– Расскажите о наиболее экстремальных и забавных случаях, которые происходили во время эфира или мероприятий, которые вы вели.

– Самые экстремальные случаи - это когда зависает компьютер на эфире, и НИ одного сюжета не могут выдать в эфир. Делать тебе нечего, деваться некуда, ты сидишь и смотришь в кадр, либо что-то говоришь «для связки слов». И секунды тянутся, как часы (улыбается - ред.). К счастью, такое бывало лишь пару раз. Но это совсем не забавно.

А вот была забавная история, когда моя коллега привела 4-летнюю дочку на работу, а студия у нас открытая, вход прямо из ньюзрума. И во время эфира малышка вдруг решила забежать на площадку. Благо, в этот момент шел сюжет. Я помню крики режиссера: «Убрать ребенка из студии!». И тут, как в замедленной съемке, вижу, как мать девочки врывается в студию и выносит малышку буквально за секунду до того, как мы снова были в эфире. За несколько секунд вся жизнь пронеслась у меня перед глазами…

Еще был случай во Дворце «Украина» во время церемонии открытия фестиваля «Молодость», которую я вела. За 10 минут до начала я зашла в туалет, и дверь заклинило! Причем это было в туалете гримерки, так что поблизости не было людей. Колотила изо всех сил! Наконец меня кто-то услышал, оперативно позвали слесаря, и он взломал замок. Церемонию пришлось немного задержать, но для мероприятий это вполне приемлемо. Страшно подумать, если бы я опоздала на прямой эфир!

– Вы даете мастер-классы по журналистике. Что скажете о молодом поколении? Насколько они непохожи на вас в их возрасте? Чем?

– Они хотят всё и сразу. Они с порога заявляют о намерении быть, как минимум, ведущими - роль журналиста воспринимают, как трамплин. Могу ли я сказать, что я была другой? Вряд ли.

Без амбиций в этой профессии никак, это правда. Без умения учиться и готовности работать над своими ошибками - тоже. Кто-то наделен этими качествами, кто-то нет, независимо от возраста. Так что мне трудно обобщать.

– Вы брали интервью у многих украинских политиков. Общение с какими особенно запомнилось?

– Это правда, я брала интервью у многих политиков и топ-чиновников. Хотелось бы обойтись без фамилий, но нередко на меня жаловались начальству - мол, слишком жестко веду диалог, слишком острые вопросы. Я действительно не люблю устраивать гостям «теплую ванну». Если уж ты взял на себя ответственность перед людьми, изволь отвечать на вопросы журналиста.

Приятное впечатление оставило последнее интервью с Владимиром Зеленским месяц назад. Это был формат: ведущие 4 топ-каналов против президента. И знаете, Зеленскому действительно пришлось держать удар, мы засыпали его вопросами и не давали перевести дух. Скажу откровенно: не припомню таких интервью с предыдущими президентами, там разговоры подчас превращались в монолог главы государства. Надеюсь, Зеленский будет и впредь готов отвечать на вопросы и будет почаще выходить на пресс-конференции.

Владимир Зеленский

– Если бы была возможность взять интервью у кого-то из мировых топ-политиков - кого бы выбрали и почему?

– Лидеры "нормандской четверки" интересны в этом смысле. И, конечно, Джо Байден - ньюзмейкер последних и будущих недель. Представляю, какая очередь на интервью к нему стоит!

В этот непростой год вы впервые стали мамой. Какие сложности возникли в связи с этим? Как их преодолевали? Как скоро малышка Милана, которая родилась в конце марта этого года, отпустила маму на работу?

– Главная сложность была в том, что буквально за пару недель до родов объявили мартовский карантин. Помню, как мы в панике скупали кроватку-коляску и прочие вещи - буквально в последний день работы магазинов, ведь изначально планировали отложить покупки «на потом».

Было ооооочень страшно. Когда мы выписывались, попросила мужа (в 2018 году Анна Панова вышла замуж за пиар- и медиаконсультантна Александра Каменца – ред.) даже не покупать мне цветов. Мне казалось, что коронаврус повсюду. Больше всего я опасалась, что понадобится помощь ребенку в первые недели ее жизни, а врача не будет. Тогда ведь даже медцентры работали ограниченно. К счастью, все обошлось. Муж работал удаленно, мы «засели» за городом, никуда не выходили. Позитивом карантина стало то, что мы смогли насладиться новым семейным статусом и самым главным в жизни знакомством.

Когда Милане было 2 месяца, я вышла на работу. Мы так планировали изначально. Мой график позволяет по-максимуму проводить время с дочкой. Сейчас малышке уже 8. И когда я возвращаюсь домой, она ползет ко мне со всех ног, улыбаясь своей трогательной беззубой улыбкой.

Анна Панова с дочерью Миланой

– Какой самый необычный поступок совершал муж ради вас, а вы - ради него?

– Я - согласилась выйти за него замуж. А он - доверил мне постричь его в условиях жесткого локдауна, когда были закрыты все парикмахерские (улыбается). А если кроме шуток, то самые необычные поступки - наверное, еще впереди. Забота, внимание, сюрпризы и прочие приятности - для нас, к счастью, вполне обычны.

– Не всем удается совмещать работу и личную жизнь. Поделитесь секретом - как найти «золотую середину»?

– Знаете, я эту «золотую середину» не ищу. Думаю, оптимально, чтобы муж и жена работали в одной или смежной сферах. Тогда им есть, что обсудить вечером за ужином, это точно объединяет и позволяет говорить на одном языке.

Еще важно понимать, что всех денег не заработать, и нужно правильно расставлять приоритеты. Карантин показал, что главная ценность - это семья. Те люди, которые всегда рядом и готовы подставить плечо.

Но это не значит, что работа не важна. Безусловно, она дает не только заработок, но и самореализацию. Думаю, во главу угла нужно ставить любовь. Любить дело, которым занимаешься, и любить своих близких. Тогда и будет гармония.

– Есть ли у вас страхи? Как вы с ними боретесь? Приходилось ли преодолевать какой-то из страхов во имя работы?

– Страхи - это мое (улыбается). Я действительно мнительная особа. Как только почувствую боль в грудине, тут же думаю: ну всё, коронавирус. А потом вспоминаю: так это же крепатура после йоги! (смеется).

Переживать я могу по поводу и без. Мои страхи постоянно укрощают 3 человека - мой муж, моя мама и педиатр моей дочки. Как я борюсь страхами? Я их осознаю. Как известно, осознание проблемы - половина успеха в ее преодолении. Говорю себе, что зря переживаю и накручиваю себя. В 99% случаев так и получается.

Страх, который каждый день преодолеваю ради работы - страх ошибиться, быть несовершенной. Поскольку работаю над собой уже который год, мне удается достичь гармонии и принимать себя безоговорочно.

– Ваш день рождения приходится на 7 января, когда празднуется Рождество. Праздник этот сопряжен с определенными обрядами, окружен таинством. Происходили ли в вашей жизни какие-то чудесные (мистические) события или что-то похожее на них? Верите ли вы в судьбу, удачу?

– Черных кошек обхожу десятой дорогой, через левое плечо не плюю, мусор на ночь глядя не выношу - потому мистических событий в моей жизни нет (улыбается).

На самом деле, я верю, что родилась под счастливой звездой. Верю в судьбу, в карму. В то, что наши обстоятельства сейчас мы заслужили в прошлых жизнях. Но и в течение нынешнего воплощения можем менять жизнь к лучшему. Поэтому поступки должны быть осознанными, направленными во благо, а мысли позитивными.

– Эпидемия коронавируса ударила по многим. Как она отразилась на вас и вашей семье? Как научиться извлекать плюсы даже из сложных ситуаций?

– Как я уже говорила, трудно было принять карантин еще в марте. Потом все мы постепенно адаптировались. Стали чаще мыть руки и повсюду носить маски. Лично я не снимаю ее, даже если еду одна в лифте.

Анна Панова

На моей работе карантин не сказался: новости выходят в любом случае. У нас в офисе строгий масочный режим, всем замеряют температуру.
Конечно, нашей семье пришлось отказаться от путешествий. Но я вижу в этом плюсы: поездки с маленьким ребенком всё равно стали бы для меня источником стресса. Лучше уж дождаться, когда Милка подрастет, а пандемия останется (надеюсь) позади.

Сократила до минимума «выходы в свет», не посещаю вечеринок и кинопремьер, не хожу в гости. Французским и так занималась онлайн, теперь через Интернет занимаюсь и йогой.

Мне - интроверту - карантин переносить, конечно, легче, чем людям, которые жаждут живого общения. Настроилась на то, что 2020 год нужно просто пережить и отпустить. Я всё равно ему очень благодарна: ведь в уходящем году родилась моя малышка.

– Что нужно, чтобы добиться успеха? Почему это удается немногим?

– Не соглашусь, что это удается немногим. И хотя, повторюсь, я верю в судьбу, многое всё же зависит от каждого из нас. Важно на 100% принимать ответственность за свою жизнь на себя. Важно видеть цели. Мне, например, трудно «мечтать о великом», проще планировать следующие жизненные ступеньки step by step.

В любом случае, нужно мыслить позитивно. И благодарить Вселенную за то, что у нас есть. Даже когда кажется, что всё летит в тартарары - есть за что благодарить жизнь и окружающих. Благодарность дает мощный импульс, буквально «сотрясает небеса», и возвращается к нам обратно цепью счастливых событий.

Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины

Автор: Андрей Питонов

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Дети, Семья, Карьера, Телеведущая, Карантин, Канал Украина, Анна Панова.

Автор:

Телеграф
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