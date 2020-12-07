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Екатерина Билокур: художница, которой восторгался сам Пикассо

Екатерина Билокур: художница, которой восторгался сам Пикассо
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Ровно 120 лет назад, 7 декабря, родилась великая украинская художница Екатерина Васильевна Билокур. Она прославила свою Родину и ее культуру на весь мир, а один из самых выдающихся художников XX века Пабло Пикассо был восхищен ее прекрасными работами.

Екатерина Билокур появилась на свет в 1900 году в селе Богдановка, Полтавской области. Ее семья была состоятельной - отец Василий Иосифович имел 2,5 десятин пахотной земли и держал скот.

Девочка с детства увлеклась рисованием, а также участвовала в постановках драмкружка, но родители были против этих занятий, отмечая, что девушка должна заниматься только хозяйством. Поэтому Екатерину даже не отдали в школу.

В 1920-х годах, собираясь поступать сначала в Миргородский техникум художественной керамики, а позже - в Киевский театральный техникум, девушку не принимали из-за отсутствия документа об окончании семилетки. По этой же причине Билокур пыталась покончить жизнь самоубийством, утонув в реке Чумгак, в результате чего застудила ноги. Тогда отцу пришлось ей уступить.

Позже начинающая художница знакомится с Владимиром Хитько, возглавлявший тогда художественно-методический совет областного Дома народного творчества. В 1940 году в Полтавском доме народного творчества открылась персональная выставка художницы-самоучки из Богдановки, состоящая из 11 картин. Выставка имела огромный успех.

Через некоторое время работы Екатерины Билокур начали выставлять в Киеве, Москве и Париже, где на полотна украинской художницы обратил внимание сам Пабло Пикассо. "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!" - сказал он тогда.

В последние годы жизни художница тяжело болела. Сказывались ее больные ноги, а позже и проблемы с желудком. Несмотря на ее всемирную славу, денег у семьи Белокур не было, а хорошие лекарства в сельской аптеке отсутствовали. В 1961 году Народного художника Украинской ССР отвезли в больницу, а после неудачной операции 10 июня она умерла. Художница была похоронена в родном селе Богдановка.

Памятнык Екатерине Белокур в Яготине

Работы Екатерины Белокур, которые покорили весь мир

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Картины, Искусство, Екатерина Билокур, Билокур.

Автор:

Телеграф
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