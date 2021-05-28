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Как менялся стиль героини Дженнифер Энистон в "Друзьях" (фото)

Как менялся стиль героини Дженнифер Энистон в "Друзьях" (фото)
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram rachel__green___

Поклонники культового американского сериала "Друзья" ликуют - в этом году они, наконец-то, увидели специальный выпуск ситкома под названием "Воссоединение". Все исполнители главных, а также второстепенных ролей вернулись на съемочную площадку, чтобы вспомнить о прошлом и рассказать об интересных деталях просматриваемого во всем мире шоу.

Персонаж американской актрисы Дженнифер Энистон - Рэйчел Грин - одна из самых популярных ее ролей в истории. Знаменитость всегда стремилась заявить о своем стиле на протяжении всего шоу.

"Телеграф" рассказывает, как Дженнифер Энистон повлияла на модные тенденции своими многочисленными образами на протяжении всех сезонов "Друзей".

Сезон 1

В первом сезоне сериала Дженнифер подарила нам классическое платье. Обычно в разных эпизодах актриса носит базовое черное платье и придает ему совершенно новый смысл с разными накладками.

Сезон 2

Во втором сезоне актриса сделала простые наряды стильными. В одном из выпусков Дженнифер была одета в простой белый свитер, а волосы ее героиня завязала сзади, благодаря чему она выглядела потрясающе.

3 сезон

В эпизоде 3 сезона мы увидели Рэйчел Грин в совершенно новом амплуа. Она была одета в пурпурный пиджак, а также очаровала зрителей новой прической.

4 сезон

В 4 сезоне Рэйчел вернулась к истокам, облачившись в повседневную одежду. Даже обычный образ оказал огромное влияние на мир моды.

5 сезон

В эпизоде сезона Дженнифер Энистон заставила простой наряд невесты выглядеть потрясающе даже без фаты, просто прогуливаясь в нем по дому.

6 сезон

В шестом сезоне Рэйчел создала непринужденный и легкий свежий образ. В одном из эпизодов она была одета в белый топ с цветочным рисунком, который выглядел просто, но стал популярным.

7 сезон

В 7 сезоне Рэйчел продолжала носить повседневную одежду. Хотя она изменила прическу, что придало ей свежий вид.

8 сезон

В 8 сезоне Рэйчел была одета в стильную эффектную одежду. Она вернулась к истокам и задала тренд стильным черным курткам и весенним платьям.

9 сезон

В 9 сезоне ее можно увидеть в новом образе с вьющимися волосами. Ее наряды в некоторых сериях были очень стильными.

10 сезон

В 10 сезоне, особенно в последней серии, можно увидеть, как Джен возвращается в свое платье-накидку. Похоже, модное заявление Дженнифер также совершило полный круг.

Ранее Энистон поделилась фото со стилистом, который работал с Дженнифер во время съемок "Друзей".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дженнифер Энистон, Стиль, Друзья.
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