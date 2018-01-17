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Актеры нового фильма Вуди Аллена пожертвуют свои гонорары на борьбу с домогательствами

Вуди Аллен
12:09 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото:zn.ua

Новости шоу бизнеса: Приемная дочь режиссера обвинила его в сексуальном насилии.

Актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Холл и Гриффин Ньюман заявили, что отдадут гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" благотворительным фондам. Подобный шаг стал ответом на обвинения в сексуальном насилии, которое выдвинула режиссеру приемная дочь Дилан Фэрроу.

Ньюман, который играет в фильме небольшую роль, заявил о том, что отдаст свой гонорар на благотворительность еще в октябре. Он пожертвовал полученные за съемки деньги в организацию по борьбе с сексуальным насилием RAINN.

Исполнитель главной роли Шалме намерен отдать свой гонорар нескольким организациям, в том числе Timeʼs Up. За три дня до этого Холл сообщила, что уже пожертвовала гонорар Timeʼs Up.

Холл также заявила о том, что "очень сожалеет" о решении сниматься в фильме Аллена, роль в картине которого "Вики, Кристина, Барселона" принесла ей "Золотой глобус". Она заявила о том, что "чтение и перечитывание" рассказа Фэрроу в конечном итоге убедили ее в том, что она должна сделать.

32-летняя Дилан Фэрроу утверждает, что ее приемный отец Вуди Аллен совершил над ней сексуальное насилие в 1992 году, когда ей было семь. Аллен отрицает это, утверждая, что его бывшая жена Миа Фэрроу внушила Дилан эту историю.

Ранее The New York Times со ссылкой на нескольких актрис сообщила о сексуальных домогательствах Вайнштейна. Он предлагал посодействовать в карьерном росте за близость с ним. Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман объявил о начале расследования в отношении компании Вайнштейна после секс-скандала вокруг него.

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Новости шоу бизнеса, Актеры, Вуди Аллен, Гонорары, Дочь, Режиссер, Сексуальное насилие.
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