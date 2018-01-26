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В новом сезоне сериала "Корона" появится персонаж принцессы Дианы

Принцесса Диана
13:28 Сегодня Телеграф
independent.co.uk
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В третьем сезоне сериала "Корона" появится принцесса Диана, которой будет отведена весомая роль в фильме.

В новом сезоне сериала "Корона" появится принцесса Диана, а уже в четвертом -  она станет одной из главных героинь, сообщает Independent.  Драматический телесериал завоевал любовь британцев и пользуется большой популярностью во всем мире. Первые два сезона посвящены молодости Елизаветы II. В роли монарха снялась Клэр Фой, ее мужа сыграл Мэтт Смит, ранее известный по сериалу "Доктор Кто". Поскольку сериал рассказывает историю правления британских монархов в середине ХХ века, то к третьей части было принято решение заменить актеров на более возрастных. Уже известно, что на роль королевы приглашена Оливия Колман.

Клэр Фой и Мэтт Смит

Как утверждается, в новом сезоне появится и персонаж принцессы Дианы. СМИ говорят, что в четвертой части этой героине будет отведено много времени.Кроме того, в сериале якобы планируют рассказать и о премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер.

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Новости шоу бизнеса, Клэр Фой и Мэтт Смит, Новый сезон "Короны", Принцесса Диана, Сериал "Корона", Третий сезон сериала "Корона".
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