В новом сезоне сериала "Корона" появится персонаж принцессы Дианы

В новом сезоне сериала "Корона" появится принцесса Диана, а уже в четвертом - она станет одной из главных героинь, сообщает Independent. Драматический телесериал завоевал любовь британцев и пользуется большой популярностью во всем мире. Первые два сезона посвящены молодости Елизаветы II. В роли монарха снялась Клэр Фой, ее мужа сыграл Мэтт Смит, ранее известный по сериалу "Доктор Кто". Поскольку сериал рассказывает историю правления британских монархов в середине ХХ века, то к третьей части было принято решение заменить актеров на более возрастных. Уже известно, что на роль королевы приглашена Оливия Колман.

Клэр Фой и Мэтт Смит

Как утверждается, в новом сезоне появится и персонаж принцессы Дианы. СМИ говорят, что в четвертой части этой героине будет отведено много времени.Кроме того, в сериале якобы планируют рассказать и о премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер.